Iran cho rằng đàm phán với Mỹ là “phi lý” khi Israel gia tăng tấn công Lebanon

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bager Qalibaf - trưởng đoàn đàm phán của Tehran - cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc tiến hành đàm phán là không phù hợp.

Tuyên bố này cho thấy mức độ bất ổn vẫn rất cao tại khu vực, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó thông báo đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Press TV

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến bắt đầu vào cuối tuần, song hai bên đang đưa ra những lập trường khác biệt sâu sắc, khiến khả năng duy trì lệnh ngừng bắn vẫn còn bỏ ngỏ.

Ông Qalibaf cáo buộc Israel đã vi phạm các điều khoản ngừng bắn khi tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon, trong khi Mỹ bị cho là phá vỡ thỏa thuận khi yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân. “Trong tình hình như vậy, việc ngừng bắn song phương hay đàm phán là không hợp lý”, ông nhấn mạnh.

Ngày 8/4, Israel tiến hành các đợt không kích dữ dội nhất từ trước đến nay vào Lebanon, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cả Israel và Mỹ khẳng định thỏa thuận ngừng bắn không bao gồm Lebanon. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các chiến dịch quân sự vẫn sẽ tiếp tục.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran có thể đã hiểu nhầm rằng Lebanon nằm trong phạm vi ngừng bắn.

Bên cạnh đó, bất đồng về chương trình hạt nhân - một trong những nguyên nhân chính dẫn tới xung đột - vẫn chưa được giải quyết.

Tổng thống Trump tuyên bố Iran đã đồng ý dừng làm giàu urani và có thể chuyển giao kho dự trữ hiện có. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định vẫn được phép tiếp tục làm giàu urani theo thỏa thuận ngừng bắn.