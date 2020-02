Dịch corona sắp đạt đỉnh:Thế giới khẩn trương đẩy mạnh bào chế vaccine

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona vẫn đang diễn biến phức tạp, các chuyên gia y tế cùng các hãng dược trên thế giới đang chạy đua trong việc nghiên cứu và bào chế vaccine. Khó có thể có ngay vaccine hay phương thuốc điều trị hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo, biện pháp tốt nhất hiện nay là kiềm chế sự lây lan của dịch.

Thế giới khẩn trương đẩy mạnh công tác bào chế vaccine khi dịch virus corona sắp đạt đỉnh. Ảnh: Reuters

Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhóm chuyên gia quốc tế do cơ quan này dẫn đầu sẽ sớm đến Trung Quốc để làm việc với giới chức nước này. Tổ chức Y tế Thế giới cũng thông báo, hàng trăm chuyên gia sẽ nhóm họp tại Geneva vào ngày 11, 12/2 tới để đặt ra ưu tiên nghiên cứu, bào chế thuốc, chẩn đoán nhanh và tìm kiếm vaccine chống dịch virus corona.

Tiến sỹ Maria van Kerkhove, thuộc Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới cho biết: “Chúng tôi đã mời các nhà nghiên cứu, chuyên gia y tế cộng đồng trên toàn cầu cùng những người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân tới dự cuộc họp quan trọng này. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo thu hút được đúng người tới tham dự, tập hợp được những bộ não tốt nhất, những người có kinh nghiệm trong phòng chống dịch để chúng tôi có thể đưa ra chương trình nghị sự nghiên cứu toàn diện về chủng virus corona mới”.

Ít nhất 10 hãng dược phẩm đang chạy đua trong việc nghiên cứu, bào chế vaccine hoặc tìm ra phương pháp điều trị kháng virus. Giới chức tại Mỹ và Trung Quốc đặt mục tiêu đầy tham vọng là sẽ có vaccine để thử nghiệm lâm sàng trên người trong vòng vài tháng nữa. Hãng dược Novavax của Mỹ tin tưởng có thể tìm ra vaccine và tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong vòng 90 ngày.

Nhà nghiên cứu Gregory Glenn thuộc hãng dược Novavax lưu ý: “Virus corona có thể biến thể trong đợt dịch nên mục tiêu phải tạo ra vaccine có sự đáp ứng rộng rãi để trong trường hợp virus có biến đổi thì vaccine đó vẫn có khả năng phòng chống, duy trì được tính hiệu nghiệm”.

Ông Anthony Fauci, giám đốc Viện nghiên cứu quốc gia Mỹ về các Bệnh Truyền nhiễm và Dị ứng hi vọng vaccine có thể đưa ra thử nghiệm lâm sàng trong vòng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng kể từ thời điểm các nhà khoa học xác định được trình tự gen của virus. Tuy nhiên, việc đưa vaccine từ phòng thí nghiệm tới giai đoạn được sử dụng rộng rãi trên bệnh nhân sẽ gặp vô số thách thức như vaccine không chỉ tạo miễn dịch đối với virus mà còn phải an toàn trong sử dụng.

Tiến sỹ Michael Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới trấn an rằng, dù chưa có phương thức điều trị hữu hiệu nhưng chất lượng chăm sóc tốt và tích cực, đặc biệt có sự hỗ trợ đối với hô hấp và các cơ quan nội tạng khác đã giúp ích trong điều tri. Ở đại dịch lần này nếu xem xét độ tuổi và giới tính thì số ca tử vong hoặc mắc viêm phổi nặng thường xảy ra ở bệnh nhân lớn tuổi và những người có các vấn đề sức khỏe khác.

Giữa đại dịch, một thông tin tức tích cực được phát đi từ Tổ chức Y tế thế giới. Hôm qua (5/2), đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Trung Quốc Gauden Galea cho biết, tỷ lệ tử vong do virus corona gây ra thấp hơn nhiều so với nhận định ban đầu. Hiện chưa thể có thống kê chính xác nhưng tỷ lệ tử vong trên toàn Trung Quốc là 2,1%, trong đó Hồ Bắc chiếm tới 97% số ca tử vong. Nếu so sánh thì tỷ lệ tử vong do virus corona còn thấp xa so với 9,6% của dịch SARS năm 2003 và 50% của dịch Ebola ở châu Phi.

Một tín hiệu tích cực khác là theo các chuyên gia Trung Quốc, những ai bình phục sau khi mắc virus corona rất khó bị tái nhiễm. Khi bệnh nhân mắc virus corona phục hồi thì cơ thể sẽ sản sinh kháng thể và người đó ít có khả năng mắc lại. Tuy nhiên, nếu virus biến thể thì kháng thể sẽ trở nên vô hiệu trước virus và dẫn tới tái nhiễm dịch. Trường hợp thứ hai là hệ miễn dịch của người đó quá yếu, hàm lượng kháng thể quá thấp thì cũng có thể tái nhiễm.

Là tâm dịch, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã cải tạo thêm 1 trung tâm hội nghị và 1 sân vận động, trung tâm triển lãm thành 3 bệnh viện tạm thời, cung cấp 4.000 giường bệnh để điều trị các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Thị trường toàn cầu trong những ngày gần đây ổn định nhờ các biện pháp kích cầu của ngân hàng Trung ương và hi vọng về 1 vaccine sẽ sớm có mặt trên thị trường./.