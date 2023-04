Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4

Tiết lộ thời điểm Ukraine cạn kiệt tên lửa phòng không: Ukraine sẽ cạn kiệt hầu hết tên lửa phòng không vào tháng 5, Wall Street Journal dẫn các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ trên mạng xã hội cho hay. Trước ưu thế trên không của Nga, Kiev đang yêu cầu nhiều hệ thống phòng không hơn từ phương Tây trong những tháng qua. Theo một tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/2, Ukraine đang sử dụng khoảng 69 tên lửa Buk và 200 tên lửa cho hệ thống S-300 mỗi tháng. Với tỷ lệ này, các lực lượng của Kiev sẽ cạn kiệt tên lửa sử dụng cho tổ hợp phòng không Buk vào cuối tuần này và cạn kiệt kho tên lửa cho S-300 vào 3/5.

Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 gần Bakhmut. Ảnh: Getty

Tổng thống Lukashenko đề nghị Nga bảo vệ Belarus như lãnh thổ của mình: Ngày 10/04, phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề nghị, Nga nên đảm bảo rằng, họ sẽ bảo vệ Belarus như lãnh thổ của mình trong trường hợp bị xâm lược từ bên ngoài.

Vụ rò rỉ tài liệu mật tiết lộ mức độ thâm nhập của tình báo Mỹ vào đồng minh: Các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rì trong những tuần gần đây cho thấy cái nhìn hiếm hoi về cách Mỹ do thám không chỉ đối thủ mà cả các đồng minh. Giới chức Mỹ lo ngại điều này có thể gây nguy hiểm cho các nguồn tin nhạy cảm và làm tổn hại các mối quan hệ quan trọng.

>>> Vụ rò rỉ tài liệu mật tiết lộ mức độ thâm nhập của tình báo Mỹ vào đồng minh

Lãnh đạo DPR nói Nga kiểm soát hơn 75% lãnh thổ Bakhmut: Các lực lượng của Nga kiểm soát hơn 75% lãnh thổ Bakhmut, lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho hay trên Russian TV ngày 10/4.

"Tôi có thể khẳng định chắc chắn hiện nay rằng các lực lượng của chúng tôi kiểm soát hơn 75% thành phố", ông Denis Pushilin nói. Lãnh đạo DPR nhấn mạnh hiện còn quá sớm để nói về việc giành được toàn bộ Bakhmut bởi giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở các khu vực phía Tây thành phố. Trong khi đó, ông dẫn ra rằng việc các lực lượng của công ty quân sự tư nhân Wagner cắm cờ Nga trên tòa nhà của chính quyền thành phố là dấu hiệu chính thức cho thấy sự kiểm soát Bakhmut.

Thế bí của Nga khi Phần Lan gia nhập NATO và nguy cơ xung đột hạt nhân: Việc Phần Lan gia nhập NATO đã tạo ra thế khó mới cho Nga. Trong bối cảnh này, rủi ro chiến tranh hạt nhân lại gia tăng.

>>> Thế bí của Nga khi Phần Lan gia nhập NATO và nguy cơ xung đột hạt nhân

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ 106 binh sĩ Nga trở về từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, “vào ngày 10/04, do kết quả của quá trình đàm phán, 106 quân nhân Nga đã được trở về từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát". Máy bay của lực lượng hàng không vận tải quân sự sẽ đưa những người được thả về Moscow để điều trị và phục hồi chức năng. Trong khi đó, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak đã xác nhận việc trao đổi tù binh. Theo ông, một trăm binh sĩ đã trở lại Ukraine.

Nga cảnh báo Đức đã vượt qua "tất cả lằn ranh đỏ" trong xung đột ở Ukraine: Đức đang làm mọi thứ có thể để tránh cuộc đối đầu trực tiếp với Nga và thay vào đó nước này đang sử dụng Ukraine như một lực lượng ủy nhiệm trong nỗ lực gây ra sự thất bại chiến lược cho Moscow, Đại sứ Nga tại Berlin Sergey Nechaev nhận định.

"Tầm bắn của vũ khí Đức cung cấp cho Ukraine liên tục mở rộng. Từ các đợt vận chuyển mũ bảo hiểm, Berlin đã tiến tới cung cấp cho chính quyền Kiev các hệ thống vũ khí sát thương hiện đại, bao gồm cả xe tăng chiến đấu hạng nặng, lựu pháo, nhiều hệ thống tên lửa và các hệ thống phòng không", ông Nechaev cho hay. Theo ông: "Chính phủ Đức từ lâu đã vượt qua tất cả lằn ranh đỏ có thể trong nỗ lực gây ra sự thất bại chiến lược cho Nga. Vì thế, chúng tôi không có bất kỳ ảo tưởng đặc biệt nào".

CNN nói Ukraine thay đổi kế hoạch quân sự sau sự cố rò rỉ tài liệu mật: Sự cố rò rỉ tài liệu mật tiết lộ chi tiết về kế hoạch của Mỹ trong xung đột ở Ukraine đã buộc Kiev phải thực hiện các bước đi phòng ngừa và thay đổi kế hoạch quân sự, CNN dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay. Theo một nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Kiev đã "thay đổi một số kế hoạch quân sự" do sự cố rò rỉ tài liệu của Lầu Năm Góc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, CNN không nêu cụ thể các kế hoạch này đã thay đổi nội dung gì và thay đổi như thế nào.

Kế hoạch của EU viện trợ 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine gặp trở ngại: Với tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp quốc phòng, châu Âu khó có thể hoàn thành mục tiêu 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong 1 năm.

>>> Kế hoạch của EU viện trợ 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine gặp trở ngại

Ảnh vệ tinh tiết lộ hào chiến dài hơn 70km của Nga ở Zaporizhzhia: Theo hình ảnh vệ tinh được Trung tâm Điều tra Báo chí của Ukraine công bố, các lực lượng của Nga dường như đang đào một hào chiến phòng thủ dài hơn 70km ở Zaporizhzhia. Những hình ảnh này cho thấy một hào chiến kéo dài liên tục trải dài khắp khu vực Zaporizhzhia mà Nga kiểm soát ở Ukraine. Hào chiến trên bắt đầu ở khu vực phía Đông Zaporizhzhia gần Melitopol và kéo dài theo phía Tây tới làng Marynivka ở quận Prymorskyi. Chiều dài của hào chiến này bằng 1/3 chiều dài của Zaporizhzhia (hơn 200km).

Nga có thể đề xuất ngừng bắn để ngăn chặn Ukraine phản công: Báo cáo của ISW có trụ sở tại Washington hôm 9/4 chỉ ra rằng, Điện Kremlin có thể sử dụng Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, vào ngày 16/4, để đề xuất một lệnh ngừng bắn. Trước đó, Nga đã từng kêu gọi ngừng bắn 36 giờ trong thời gian Giáng sinh của Chính thống giáo vào tháng 1/2023, nhưng đã bị Ukraine bác bỏ. Sau đó, Kiev cho biết Moscow đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trong suốt thời gian lệnh ngừng bắn được đề xuất.

Người dân Ukraine nói mức độ tàn phá ở Chasov Yar không kém gì Bakhmut: Ông Viktor, 60 tuổi, rời Bakhmut tới Chasiv Yar 2 tuần trước. Ông cho biết mức độ tàn phá ở Chasiv Yar cũng tương tự như ở Bakhmut./.

>>> Người dân Ukraine nói mức độ tàn phá ở Chasov Yar không kém gì Bakhmut