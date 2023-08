Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/8

Binh sĩ Ukraine khóa chặt cứ điểm Nga, đấu súng nảy lửa trên chiến hào: Quân đội Ukraine vừa công bố video cho thấy lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine đang tiếp cận và bao vây các cứ điểm của Nga trên tiền tuyến gần thành phố Bakhmut, phía Đông nước này. Một cuộc đấu súng ác liệt đã diễn ra giữa hai bên.

Lính bắn tỉa của Ukraine. Ảnh: Washington Post.

Ukraine ra lệnh sơ tán thành phố quan trọng Kupiansk, gần Kharkiv: Lệnh sơ tán được Ukraine đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga chỉ còn cách Kupiansk 7km và thành phố này hiện nằm trong tầm bắn của pháo binh.

Chính quyền Ukraine đã ra lệnh sơ tán bắt buộc tại một phần của Vùng Kharkiv giáp với Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Lệnh này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của Moscow đã tiến vào khu vực.

Trong một sắc lệnh bằng văn bản ngày 10/8, ông Andrey Kanashevich, quyền lãnh đạo chính quyền quân sự Kupiansk đã công bố danh sách 37 khu định cư gần vùng chiến sự sẽ phải sơ tán người dân địa phương. Lý do đưa ra quyết định này là do “các cuộc pháo kích liên tục của Nga và tình hình an ninh”. Lệnh này cũng áp dụng đối với chính thành phố Kupiansk.

Nga đóng cửa sân bay ở Moscow do báo động UAV: Theo thông tin từ kênh Telegram 112, giao thông hàng không tại sân bay Vnukovo ở Tây Nam thủ đô Moscow của Nga đã bị đình chỉ do báo động UAV.

Hãng thông tấn TASS sáng 11/8 dẫn nguồn tin từ cơ tình trạng khẩn cấp cho biết, sân bay quốc tế Vnukovo ở Tây Nam thủ đô Moscow của Nga đã phải tạm thời đóng cửa. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Vnukovo đã bị hoãn.

Ukraine tuyên bố sẽ “không bao giờ” đàm phán với Tổng thống Putin: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Italy Corriere della Sera, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố, Kiev sẽ không đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Đối với chúng tôi, sẽ không bao giờ có thể thấy Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky ngồi chung bàn đàm phán", Ngoại trưởng Kuleba cho hay. Ông Kuleba tuyên bố: "Chúng tôi có thể đàm phán với Nga sau khi họ rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi, nhưng không phải với ông Putin".

Khi được hỏi liệu điều này có đồng nghĩa với sự leo thang xung đột hay không, ông Kuleba cho biết: "Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, không có gì khiến chúng tôi ngạc nhiên nữa".

Báo Ukraine: Tổng thống Zelensky muốn thay Bộ trưởng Quốc phòng: Báo Ukrainska Pravda dẫn các nguồn tin trong chính phủ Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn thay Bộ trưởng Quốc phòng và hiện đang có ít nhất 2 ứng cử viên được cân nhắc cho vị trí này.

Theo báo Ukrainska Pravda của Ukraine, việc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov đang được cân nhắc một lần nữa. Vấn đề này đã chuyển từ khả thi về mặt lý thuyết sang khả thi về mặt thực tiễn.

Hai ứng cử viên đang được Tổng thống Zelensky xem xét gồm Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Oleksandr Kubrakov và Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin.

Ba Lan lên kế hoạch triển khai 10.000 quân tới biên giới với Belarus: Ngày 10/8, Bộ quốc phòng Ba Lan thông báo lên kế hoạch bố trí 10 nghìn binh lính dọc biên giới với Belarus trong bối cảnh Warsaw lo ngại về sự hiện diện của lực lượng đánh thuê Wagner ở Belarus và những người di cư cố gắng vượt biên trái phép.

Trong bài phát biểu trên Đài phát thanh quốc gia Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết 10.000 binh lính sẽ được triển khai tới khu vực biên giới Belarus nhằm tăng gấp đôi sự hiện diện quân sự ở biên giới để đảm bảo an ninh quốc gia.