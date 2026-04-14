Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/4

Thứ Ba, 05:00, 14/04/2026
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 14/4/2026.

Nga mong muốn hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột tại Ukraine: Theo hãng tin TASS, ngày 12/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga mong muốn một nền hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga mong muốn một nền hòa bình bền vững nhưng điều này chỉ đạt được khi lợi ích và các mục tiêu mà Moscow đề ra ngay từ đầu được đảm bảo. Theo ông, điều đó có thể được thực hiện ngay nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra những quyết định cần thiết. Quan chức Nga khẳng định sau khi lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh kết thúc, nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra những quyết định đó.

dien bien chinh tinh hinh chien su nga - ukraine ngay 14 4 hinh anh 1
Lữ đoàn cơ giới 65 của Ukraine. Ảnh: AP

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 32 giờ: Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 32 giờ với hơn 1.000 vụ tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu nhân Lễ Phục Sinh Chính Thống giáo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ghi nhận 1.971 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trong đêm 11/4 rạng sáng ngày 12/4, trong khi Ukraine cáo buộc đối phương có 7.696 vụ vi phạm trong suốt thời gian ngừng bắn. 

Đằng sau chiến dịch UAV tầm xa Ukraine đánh vào hạ tầng năng lượng Nga: Các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa quy mô lớn của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga đang làm thay đổi đáng kể cục diện xung đột, đồng thời đặt ra những thách thức mới đối với hệ thống phòng không Nga.

Cuối tháng 3 và đầu tháng 4, Ukraine đã tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào các cảng của Nga ở Baltic như Ust-Luga, Primorsk, cũng như các cơ sở dầu khí ở thành phố Novorossiysk. Mục tiêu chính được cho là làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt - nguồn thu quan trọng của Moscow.

Ukraine đối mặt nguy cơ gì khi tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự gia tăng? Tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự không chỉ khiến Ukraine thất thế trên tiền tuyến, mà còn khiến xã hội nước này bị chia rẽ nặng nề.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov ngày 12/4 đã cảnh báo về nguy cơ nước này "biến mất khỏi bản đồ chính trị thế giới" nếu tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự vẫn tiếp diễn. "Việc huy động thêm binh sĩ đang trở thành một vấn đề rất lớn trong xã hội Ukraine. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa những lời kêu gọi 'chiến đấu để giành thắng lợi' với tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự. Một mặt, ai cũng nói phải chiến đấu đến cùng. Nhưng mặt khác, ai cũng tìm cách né tránh", ông Budanov thừa nhận.

Nga tăng cường sử dụng chiến thuật tấn công theo từng nhóm nhỏ: Người phát ngôn lực lượng tác chiến chung của Ukraine, ông Viktor Trehubov ngày 12/4 cho biết, tại các khu vực Vovchansk, Lyptsi và Vovchanski Khutory, lực lượng Nga tiếp tục tổ chức các đợt tiến công theo từng nhóm nhỏ, tuy nhiên các nỗ lực này đều không đạt kết quả.

Theo ông Trehubov, Nga đang nỗ lực tiến công từ Vovchansk theo hướng nam và đông, nhưng các đợt tấn công vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt. Ngoài ra, Moscow đang tìm cách mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Vovchansk và tiến về các khu định cư lân cận. Ukrinform đưa tin trong ngày 12/4, tại hướng Nam Slobozhanskyi, lực lượng Nga đã 11 lần cố gắng xuyên phá phòng tuyến tại các khu vực Synelnykove, Starytsia, Izbytske, Vovchansk, Lyman và Tsehelne.

Nga đẩy mạnh tấn công tại Sumy, mở rộng vùng kiểm soát gần biên giới: Nga được cho là đã tăng cường các hoạt động tấn công tại khu vực Sumy, đồng thời tìm cách mở rộng vùng kiểm soát gần biên giới thông qua các đợt tiến công quy mô nhỏ.

Thông tin này được ông Viktor Tregubov, Người phát ngôn lực lượng tác chiến chung của Ukraine công bố. Ông Tregubov nói rằng tại vùng Sumy, lực lượng Nga đã gia tăng hoạt động đáng kể, đặc biệt ở khu vực Hrabovske và các vùng lân cận phía bắc, đồng thời tiến hành thêm một mũi tiến công khác.

Giao tranh leo thang tại Kupiansk, Nga nỗ lực giành lại vị trí dọc sông Oskil: Quân đội Ukraine hôm 12/4 cho biết, tình hình bên trong Kupiansk hiện tương đối yên tĩnh, tuy nhiên, khu vực ngoại ô thành phố lại ghi nhận các hoạt động tấn công gia tăng từ phía Nga. Theo Ukraine, các khu vực ngoại vi Kupiansk đang chịu áp lực tấn công mạnh, khi Nga tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine và tiến về phía thành phố. Ngoài ra, họ đã nối lại các hoạt động từ hướng đông nhằm tìm cách vượt sông Oskil, qua đó mở đường tiến công vào Kupiansk từ phía bắc.

“Nga chưa từ bỏ mục tiêu đối với Kupiansk. Sau khi chịu tổn thất, họ tạm dừng để bổ sung lực lượng rồi lại tiếp tục tấn công”, tuyên bố của quân đội Ukraine nêu rõ. 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
