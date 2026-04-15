Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/4

EU có thể tăng đối đầu Nga vì Ukraine sau bầu cử Hungary?: Châu Âu có thể bước vào một giai đoạn đối đầu mạnh mẽ hơn với Nga sau kết quả bầu cử tại Hungary - TASS dẫn nhận định của chuyên gia chính trị Đức Alexander Rahr.

Viết trên Telegram, ông Rahr cho rằng việc Thủ tướng Hungary Viktor Orban thất cử trước phe đối lập trong cuộc bầu cử ngày 12.4 đã làm thay đổi cán cân chính trị trong Liên minh châu Âu (EU), mở đường cho Brussels theo đuổi các chính sách quyết liệt hơn trong vấn đề Ukraine.

Quân nhân Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters

“Châu Âu cảm thấy mình đã lấy lại thế chủ động. Nhưng điều đáng lo ngại là họ có thể tiến tới việc tăng cường hỗ trợ Ukraine và đối đầu sâu hơn với Nga” - ông nhận định.

Theo chuyên gia này, kịch bản giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao - vốn được Thủ tướng Viktor Orban kiên trì thúc đẩy - đang dần khép lại. Trong nhiều năm, Budapest là một trong số ít tiếng nói trong EU kêu gọi đàm phán hòa bình thay vì leo thang căng thẳng.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị mất điện: Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã mất hoàn toàn nguồn điện bên ngoài vào sáng 14/4, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn hạt nhân trong bối cảnh xung đột продолжа.

Cụ thể, đường dây điện lưới cuối cùng kết nối với nhà máy đã bị gián đoạn, khiến cơ sở này không còn nhận được nguồn cung điện từ bên ngoài. Để duy trì hoạt động của các hệ thống an toàn thiết yếu, các máy phát điện diesel dự phòng đã tự động kích hoạt. Nhóm chuyên gia của IAEA hiện diện thường trực tại hiện trường đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến.

Phát biểu về sự việc, Tổng Giám đốc Rafael Grossi nói: "Việc mất nguồn cung cấp điện bên ngoài một lần nữa làm nổi bật những rủi ro đối với an toàn hạt nhân trong suốt cuộc xung đột".

Nga tăng cường tấn công vào vùng Odessa: Đêm 14/4, quân đội Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái Shahed nhằm vào khu vực phía nam Odessa. Theo ông Oleh Kiper, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm hạ tầng cảng và các cơ sở dân sự.

Tại khu vực cảng Izmail, một tàu dân sự treo cờ Panama, một cầu cảng cùng một sà lan đã bị hư hại. Ngoài ra, nhiều thiết bị cảng cũng ghi nhận thiệt hại sau cuộc tấn công.

Ukraine lần đầu chiếm lĩnh trận địa bằng robot, không cần bộ binh tham chiến trực tiếp: Theo thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng thủ nước này đã giành quyền kiểm soát một vị trí của đối phương hoàn toàn bằng máy bay không người lái và các hệ thống robot mặt đất, không có sự tham gia của bộ binh.

Người đứng đầu nhà nước Ukraine nhấn mạnh rằng “tương lai đã hiện diện ngay trên chiến tuyến”, đồng thời khẳng định Ukraine đang đóng vai trò tiên phong trong việc định hình phương thức tác chiến mới.

“Lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, một vị trí của đối phương bị kiểm soát hoàn toàn bằng các phương tiện không người lái, bao gồm cả hệ thống mặt đất và trên không. Lực lượng đối phương đã đầu hàng, và chiến dịch được thực hiện mà không cần triển khai bộ binh, cũng không ghi nhận thương vong từ phía chúng ta", ông Zelensky cho biết.

Ukraine bổ nhiệm đặc phái viên mới, gia tăng sức ép lên Nga về vấn đề tù nhân: Bộ Ngoại giao Ukraine đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm đưa công dân Ukraine hồi hương và bảo vệ quyền lợi của họ trong các trường hợp bị giam giữ ở nước ngoài. Theo thông báo trên Telegram, cơ quan này đã bổ nhiệm ông Dmytro Ponomarenko làm Đặc phái viên phụ trách vấn đề trên.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Ponomarenko là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm. Trong nhiều năm, ông đã góp phần xây dựng và củng cố các mối quan hệ của Ukraine tại khu vực phía Đông. Cơ quan này bày tỏ tin tưởng rằng kinh nghiệm của ông sẽ giúp mở rộng mạng lưới trung gian, qua đó hỗ trợ hiệu quả hơn cho các nỗ lực ngoại giao hiện nay.

Tổng thống Zelensky chuẩn bị đàm phán với châu Âu về hệ thống phòng không chung: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị tiến hành các cuộc đàm phán với các đối tác châu Âu nhằm xây dựng một hệ thống phòng không chung.

Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống, ông Zelensky cho biết các cuộc thảo luận với châu Âu sẽ diễn ra ngay trong tuần, tập trung vào việc thiết lập một mạng lưới phòng không liên kết. Theo ông, việc Ukraine hội nhập vào cấu trúc an ninh của châu Âu không chỉ là lựa chọn chiến lược, mà còn là yếu tố then chốt định hình tương lai an ninh khu vực.

“Tôi tin rằng hoặc Ukraine sẽ trở thành một phần không thể tách rời của hệ thống an ninh châu Âu, hoặc một số quốc gia châu Âu có nguy cơ bị cuốn vào ‘thế giới Nga’,” ông cảnh báo.