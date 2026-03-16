Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/3

UAV Ukraine tập kích thủ đô Nga, khiến sân bay tại đây ngừng hoạt động: Các sân bay ở Moscow (Nga) đã tạm ngừng hoạt động khi máy bay không người lái (UAV) ồ ạt tập kích về đây.

UAV Ukraine gắn bom. Ảnh: Bronstein.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tuyên bố hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 60 UAV hướng về thủ đô Nga vào ngày 14/3.

Ông Sobyanin cho biết các nhóm UAV của Ukraine đã bị chặn trên đường đến Moscow. Tính đến 23h25 giờ địa phương, Nga xác nhận bắn hạ 65 máy bay không người lái của Ukraine.

Các đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường các vụ rơi UAV. Hiện chưa có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

Mối đe dọa từ máy bay không người lái cũng khiến các sân bay khác của Moscow phải tạm ngừng hoạt động.

Nga tung video UAV đốt cháy xe tăng, xe thiết giáp của Ukraine gần Pokrovsk: Quân đội Nga đã triển khai UAV để đánh vào nhiều xe tăng và xe thiết giáp của Ukraine ở khu vực tiền tuyến Donetsk.

Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/3 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để tập kích các mục tiêu thuộc Kiev ở gần khu định cư Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong chiến dịch xuất kích hàng ngày mới nhất, đơn vị UAV thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm đã tìm thấy nhiều phương tiện thiết giáp của đối phương trên các con đường mòn xung quanh Pokrovsk. Đòn tấn công chính xác bằng UAV cảm tử sau đó đã khiến 2 xe tăng và 1 xe bọc thép chở quân của Ukraine bốc cháy, gây ra thiệt hại lớn".

Ukraine tuyên bố tấn công 2 tàu Nga ở eo biển Kerch, Moscow thông báo thương vong của Kiev: Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) ngày 14/3 cho biết họ đã tấn công thành công 2 tàu Nga chở vũ khí và thiết bị quân sự qua eo biển Kerch, theo tờ Kyiv Independent.

Cơ quan này mô tả cả 2 tàu nói trên là "một phần quan trọng" của đơn vị cung cấp dịch vụ phà Kerch của Nga, được sử dụng để vận chuyển đạn dược và thiết bị cho lực lượng Moscow chiến đấu chống lại Ukraine.

Trong thông cáo riêng rẽ ngày 14/3, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đánh giá tổn thất của các lực lượng Kiev trên tất cả các mặt trận trong vòng 24 giờ qua.

"Trong ngày qua, chúng tôi đã khiến đối phương mất tổng cộng 1.135 binh lính, tập kích thành công 1 hệ thống pháo phản lực HIMARS và nhiều cứ điểm tạm thời", phía Nga thông tin.

UAV cảm tử Ukraine lao vào xe phòng không Buk của Nga: Truyền thông Ukraine mới đây đã công bố video máy bay không người lái (UAV) của quân đội Kiev tập kích xe phòng không Buk của Nga gần thành phố Kurakhove thuộc tỉnh Donetsk.

Đoạn video được chuyên trang quân sự Defence Express chia sẻ cho thấy, các binh sĩ thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine thời gian gần đây đã phá hủy một xe phòng không Buk-M1 và hệ thống radar Nebo của Nga lần lượt ở các khu vực Kurakhove thuộc tỉnh Donetsk và bán đảo Crưm.

Phản ứng của Ukraine sau khi bị Iran coi là “mục tiêu hợp pháp”: Bộ Ngoại giao Ukraine mô tả cảnh báo của Iran là "vô lý", cáo buộc Tehran hỗ trợ các hành động chống lại Kiev trong nhiều năm khi cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga.

Tờ Kyiv Independent cho hay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi ngày 14/3 đã làm rõ quan điểm của Kiev sau khi Iran tuyên bố "coi lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp".

"Đó là một lời cảnh báo vô lý. Iran đã hỗ trợ các hành động chống lại người Ukraine trong nhiều năm qua, khi họ trực tiếp cung cấp UAV cho Nga. Việc một chế độ đe dọa Ukraine, viện dẫn quyền tự vệ được quy định tại Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc là không phù hợp", ông Tykhyi cho biết.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi đã cảnh báo việc Ukraine cung cấp vũ khí đánh chặn cho Mỹ và các quốc gia Trung Đông. "Kiev đã tham gia vào cuộc xung đột. Theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, họ đã biến toàn bộ lãnh thổ của mình thành mục tiêu hợp pháp của Iran", ông Azizi nói.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/3 VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 15/3/2026.

Tổng thống Trump từ chối đề nghị hỗ trợ của Ukraine: Ngày 14/3, Tổng thống Donald Trump đã từ chối đề nghị của Ukraine về việc hỗ trợ Mỹ đối phó với máy bay không người lái (drone) của Iran tại Trung Đông.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Đài NBC, ông Trump khẳng định Washington không yêu cầu, cũng không mong muốn nhận sự hỗ trợ từ Ukraine.

"Chúng tôi không cần giúp đỡ. Ông Zelensky là người cuối cùng chúng tôi cần nhờ đến", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên ông từ chối bình luận khi được hỏi liệu Mỹ có chấp nhận hỗ trợ từ Ukraine trong công nghệ đánh chặn drone hay không.

Ông Trump cũng chỉ trích cách tiếp cận của Kiev trong đàm phán hòa bình với Moscow, cho rằng ông Zelensky "khó đạt được thỏa thuận hơn nhiều".

Ukraine yêu cầu Hungary trả lại 82 triệu USD tiền và vàng bị tạm giữ: Ngân hàng Ukraine Oschadbank đã yêu cầu Hungary lập tức trả lại số tiền mặt và vàng trị giá 82 triệu USD bị tạm giữ trong đoàn xe chở tiền.

Cảnh sát Hungary hôm 5/3 chặn 2 xe bọc thép của ngân hàng Oschadbank khi đoàn xe đang vận chuyển tiền và vàng từ Vienna (Áo) về Kiev bằng đường bộ.

Chính quyền Hungary đã tịch thu khoảng 40 triệu USD tiền mặt, 35 triệu euro tiền mặt và 9kg vàng thỏi, đồng thời tạm giữ 7 nhân viên ngân hàng hộ tống đoàn xe với cáo buộc rửa tiền.

Các nhân viên này đã được thả vào ngày hôm sau. Xe bọc thép chở tiền cũng được Hungary bàn giao lại cho Ukraine nhưng chính quyền Hungary vẫn giữ lại tài sản của ngân hàng, bao gồm các phương tiện, tiền mặt và vàng.