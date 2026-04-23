Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/4

Ukraine mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba để giải ngân khoản vay 90 tỷ euro từ EU: Ngày 21/4, truyền thông châu Âu đưa tin Ukraine đã hoàn tất sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga sang châu Âu, vốn bị hư hại hồi đầu năm, và sẵn sàng nối lại hoạt động vận chuyển. Động thái này được cho là nhằm loại bỏ một trở ngại mà Kiev kỳ vọng sẽ giúp mở đường cho gói hỗ trợ trị giá hàng chục tỷ euro từ Liên minh châu Âu.

Đường ống dẫn dầu này đã trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Hungary và Slovakia với Ukraine, vì hai nước vẫn phụ thuộc phần lớn vào việc nhập khẩu dầu của Nga qua đường ống này. Theo một số nguồn tin, Ukraine có thể nối lại việc bơm dầu của Nga sang hai nước EU ngay khi nhận được yêu cầu chính thức.

Ukraine tham vọng hay thế 1/3 bộ binh bằng những chiến binh “không đổ máu”: Trong bối cảnh bầu trời tiền tuyến bị bao vây bởi UAV, Ukraine đang tiến hành một cuộc cải tổ lực lượng chưa từng có với mục tiêu thay thế 1/3 quân số bộ binh bằng các hệ thống robot tự hành.

Khi bầu trời chiến tuyến tràn ngập máy bay không người lái, Ukraine buộc phải thích nghi, phát triển các phương tiện không người lái mặt đất: những cỗ máy bánh xích hoặc bánh lốp, điều khiển từ xa. Ưu thế của các hệ thống này nằm ở việc khó bị phát hiện, khó bị đánh chặn và vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. So với thiết bị bay, chúng mang tải trọng lớn hơn, bền bỉ hơn, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro sinh mạng và tiết kiệm chi phí vận hành.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chỉ trong 3 tháng, các hệ thống này đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ, góp phần cứu sống hàng chục nghìn binh sĩ khi đảm nhận những khu vực nguy hiểm nhất.

Ukraine tấn công trung tâm chỉ huy hải quân Nga ở Crimea: Theo Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, trong ngày 21/4 và rạng sáng 22/4, quân đội nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu của Nga, trong đó có một trung tâm kiểm soát giao thông hàng hải tại Sevastopol.

Đáng chú ý, một trong những mục tiêu bị nhắm tới là trung tâm điều khiển giao thông hàng hải Streletsky thuộc Hạm đội Biển Đen, đặt tại Sevastopol – khu vực thuộc bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát.

Các cuộc tấn công cũng được thực hiện nhằm vào các trung tâm điều khiển máy bay không người lái ở khu vực các khu dân cư Korovyakovka và Tyotkino thuộc vùng Kursk của Nga, cũng như nhằm vào trung tâm điều khiển máy bay không người lái Molniya ở khu vực Dobroliubivka thuộc vùng Kharkiv.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục mở rộng "vùng an ninh" dọc biên giới với Ukraine: Nga cho biết sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thiết lập cái gọi là “vùng an ninh” dọc theo khu vực giáp Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đây là bước đi cần thiết nhằm “loại bỏ các mối đe dọa” đối với lãnh thổ Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết quá trình này đã được triển khai và sẽ tiếp diễn cho đến khi các nguy cơ đối với các khu vực biên giới được xử lý triệt để. “Vùng an ninh mà chúng ta đang nói đến đang từng bước được thiết lập tại một số khu vực nhất định. Chúng ta sẽ tiếp tục hành động theo hướng này cho đến khi loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa đối với các vùng biên giới của mình,” ông Putin nhấn mạnh.

Nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga tạm ngừng hoạt động sau vụ tấn công của Ukraine: Theo Reuters, nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga đã gần như ngừng hoạt động hoàn toàn sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 16/4.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cảng Tuapse trong các ngày 16 và 20/4 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng vận tải tại đây. Nhiều kho chứa sản phẩm dầu mỏ bốc cháy, và đến nay đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Những vụ hỏa hoạn quy mô lớn đã khiến hoạt động bốc dỡ dầu gần như tê liệt, kéo theo việc vận hành của nhà máy lọc dầu bị gián đoạn. Tuy nhiên, các nguồn tin từ chối cung cấp chi tiết, kể cả mốc thời gian khôi phục hoạt động, với lý do an ninh.

Ukraine đề xuất đổi tên Donbass theo tên Tổng thống Mỹ Donald Trump: Theo báo cáo ngày 21/4 của The New York Times (NYT), các nhà đàm phán Ukraine đã đưa ra đề xuất đặt lại tên khu vực Donbas theo tên Tổng thống Mỹ Donald Trump, gọi là “Donnyland”.

NYT dẫn lời 3 nguồn tin giấu tên cho biết, đề xuất này là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm thuyết phục chính quyền Trump có lập trường cứng rắn hơn trước các yêu sách lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, ý tưởng này vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể, và cái tên “Donnyland” chưa xuất hiện trong bất kỳ tài liệu chính thức nào.

Việc gắn tên ông Trump với các sáng kiến hòa bình thực tế không phải là điều mới. Trước đây, tại Ba Lan, từng có đề xuất đặt tên một căn cứ quân sự Mỹ là “Pháo đài Trump”. Trong tiến trình hòa đàm giữa Armenia và Azerbaijan, một hành lang vận tải mang tên ông cũng từng được nhắc đến.