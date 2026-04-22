中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba để giải ngân khoản vay 90 tỷ euro từ EU

Thứ Tư, 06:49, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/4, truyền thông châu Âu đưa tin, Ukraine đã sửa chữa xong đường ống vận chuyển dầu của Nga đến châu Âu Druzhba bị hư hại hồi đầu năm và sẵn sàng nối lại việc cung cấp, động thái này nhằm gỡ bỏ trở ngại mà nước này hy vọng là rào cản cuối cùng để nhận được đảm bảo khoản hỗ trợ hàng chục tỷ euro.

 

Đường ống dẫn dầu này đã trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Hungary và Slovakia với Ukraine, vì hai nước vẫn phụ thuộc phần lớn vào việc nhập khẩu dầu của Nga qua đường ống này. Theo một số nguồn tin, Ukraine có thể nối lại việc bơm dầu của Nga sang hai nước EU ngay khi nhận được yêu cầu chính thức.

Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc sắp mãn nhiệm của Hungary, Viktor Orban, đã trì hoãn khoản vay trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine của EU như một chiến lược nhằm gây áp lực buộc Ukraine phải sửa chữa và nối lại đường ống dẫn nhiên liệu này. Tuy nhiên, thất bại của ông trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này được xem là bước mở đường cho việc giải ngân số tiền đó.

ukraine mo lai duong ong dan dau druzhba de giai ngan khoan vay 90 ty euro tu eu hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Reuters)

Trong tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine đã hoàn thành công tác sửa chữa đoạn đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại và sẵn sàng hoạt động trở lại. Ông cũng không hề che giấu lập trường phản đối mạnh mẽ việc một số thành viên EU vẫn mua dầu của Nga.

Ngay sau khi xác nhận việc sửa chữa đã hoàn tất, Tổng thống Ukraine đã trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về tương lai của khoản vay 90 tỷ euro bị trì hoãn từ lâu và nhấn mạnh việc cần gây áp lực trừng phạt lên Nga cũng như cần nỗ lực đa dạng  hóa nguồn cung năng lượng cho châu Âu.

Tiếp đó, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, cho biết EU kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong vòng 24 giờ tới.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Ukraine đường ống EU châu Âu hỗ trợ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga: Việc nối lại trung chuyển dầu qua đường ống Druzhba phụ thuộc vào Ukraine
VOV.VN - Hôm nay (21/4), Nga khẳng định tiếp tục duy trì sẵn sàng về mặt kỹ thuật để nối lại việc trung chuyển dầu mỏ sang Hungary qua đường ống Druzhba, song nhấn mạnh việc khôi phục dòng chảy phụ thuộc hoàn toàn vào hành động của phía Ukraine.

Ukraine đặt cược vào robot nhằm thay thế 100% nhiệm vụ hậu cần nguy hiểm
VOV.VN - Ukraine đang đẩy mạnh chiến lược phát triển lực lượng robot chiến trường, với kế hoạch mua tới 25.000 thiết bị và từng bước thay thế sự tham gia của con người trong các nhiệm vụ hậu cần tại tiền tuyến.

Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, EU sẽ ​​thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine
VOV.VN - Ngày 22/4 tới, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ​​sẽ họp để thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine nếu việc vận chuyển dầu của Nga đến Hungary được nối lại đúng thời hạn. Hungary cho biết sẽ dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay nếu dòng chảy dầu được nối lại qua đường ống Druzhba. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ