Ukraine mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba để giải ngân khoản vay 90 tỷ euro từ EU

Đường ống dẫn dầu này đã trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Hungary và Slovakia với Ukraine, vì hai nước vẫn phụ thuộc phần lớn vào việc nhập khẩu dầu của Nga qua đường ống này. Theo một số nguồn tin, Ukraine có thể nối lại việc bơm dầu của Nga sang hai nước EU ngay khi nhận được yêu cầu chính thức.

Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc sắp mãn nhiệm của Hungary, Viktor Orban, đã trì hoãn khoản vay trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine của EU như một chiến lược nhằm gây áp lực buộc Ukraine phải sửa chữa và nối lại đường ống dẫn nhiên liệu này. Tuy nhiên, thất bại của ông trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này được xem là bước mở đường cho việc giải ngân số tiền đó.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine đã hoàn thành công tác sửa chữa đoạn đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại và sẵn sàng hoạt động trở lại. Ông cũng không hề che giấu lập trường phản đối mạnh mẽ việc một số thành viên EU vẫn mua dầu của Nga.

Ngay sau khi xác nhận việc sửa chữa đã hoàn tất, Tổng thống Ukraine đã trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về tương lai của khoản vay 90 tỷ euro bị trì hoãn từ lâu và nhấn mạnh việc cần gây áp lực trừng phạt lên Nga cũng như cần nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng cho châu Âu.

Tiếp đó, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, cho biết EU kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong vòng 24 giờ tới.