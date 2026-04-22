Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/4

Nga giành ưu thế ở Kostiantynivka. Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm 20/4, chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói các đơn vị Nga những ngày qua đã mở rộng vùng kiểm soát tại các khu định cư ở hướng tây nam thành phố tiền tuyến Kostiantynivka, Ukraine.

“Vùng lân cận thành phố Kostiantynivka là ‘điểm nóng’ ở tiền tuyến Donetsk khi giao tranh ác liệt đang diễn ra ở đó. Trong vài ngày qua, các binh sĩ của chúng tôi đã mở rộng vùng kiểm soát ở các làng Berestok, Illinivka và Stepanivka. Các đơn vị đối phương tại đó đang cố gắng thực hiện một số cuộc phản công”, ông Marochko thông tin.

Theo bản đồ cập nhật của trang Deep State chuyên theo dõi tình hình chiến sự, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh ác liệt giữa các đơn vị Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine, hiện bao trùm các khu định cư Berestok, Illinivka và Stepanivka gần thành phố Kostiantynivka.

Hệ thống pháo phản lực tự hành của Nga khai hỏa nhằm vào vị trí Ukraine, ngày 6/3/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/AP

Nga nhắm vào hạ tầng giao thông và sân bay của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 20/4 lực lượng nước này đã tấn công vào khu vực công nghiệp quân sự, cơ sở hạ tầng giao thông và sân bay của quân đội Ukraine. Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.205 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 274 UAV và 4 quả bom thông minh của Ukraine. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Belgorod (Nga, giáp biên giới Ukraine) cáo buộc rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công tỉnh này bằng khoảng 60 UAV trong ngày qua.

Ngành dầu mỏ Nga thiệt hại hàng tỷ USD do các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ Nga đã khiến Moscow thiệt hại ít nhất 2,3 tỷ USD doanh thu chỉ trong tháng 3. Trong thông điệp tối 19/4, ông Zelensky cảm ơn lực lượng Ukraine vì “độ chính xác cao” trong các chiến dịch, đồng thời khẳng định các đòn tấn công sẽ tiếp tục trong tháng 4. Chỉ một ngày trước đó, quân đội Ukraine đã tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào 4 cơ sở dầu khí của Nga.

Thời gian gần đây, Ukraine gia tăng các đòn đánh vào ngành năng lượng - nguồn thu chủ chốt của Nga, trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng mạnh do tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Ukraine đặt cược vào robot nhằm thay thế 100% nhiệm vụ hậu cần nguy hiểm. Ukraine đang từng bước tăng cường nhanh chóng kho vũ khí robot chiến trường đang phát triển mạnh, bao gồm việc mua thêm hàng nghìn thiết bị mới và thúc đẩy mục tiêu chuyển giao 100% hoạt động hậu cần tiền tuyến cho các hệ thống robot.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo, các điều chỉnh chính sách nhằm đẩy mạnh sản xuất robot mặt đất, còn gọi là phương tiện không người lái trên bộ (UGV). Các hệ thống này hiện đã hỗ trợ lực lượng Ukraine trong việc vận chuyển trang thiết bị, rải mìn, sơ tán thương binh và tấn công các vị trí của Nga. Theo ông Fedorov, trước nhu cầu gia tăng, Ukraine sẽ ký hợp đồng mua 25.000 robot mới trong nửa đầu năm nay, gấp đôi số lượng robot của cả năm trước.

Ukraine bác tin thành phố Sumy bị vây hãm. Quân đội Ukraine hôm 20/4 đã lên tiếng bác bỏ một số thông tin do nhiều cơ quan truyền thông đăng tải gần đây về việc thành phố Sumy ở khu vực đông bắc nước này “đang đối mặt nguy cơ bị quân Nga bao vây”.

“Mặc dù phía Nga đã kiểm soát một số khu định cư nhỏ ngay sát biên giới nhưng sự hiện diện của đối phương vẫn mỏng và bị hạn chế về mặt chiến thuật. Vùng lãnh thổ đối phương kiểm soát tạm thời chỉ nằm sâu khoảng 3 - 4km bên trong tỉnh biên giới Sumy. Điểm quan trọng là khoảng cách các vị trí hiện nay của quân Nga và thủ phủ Sumy lên tới 35km. Điều này đã bác bỏ những tuyên bố về bất kỳ mối đe dọa bao vây hay cô lập thành phố này”, Bộ Chỉ huy lực lượng liên hợp (JFC) của quân Ukraine nhấn mạnh.

Cố vấn cấp cao của Bộ Quốc phòng Ukraine bị tấn công bằng UAV. Chuyên gia liên lạc quân sự kiêm cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Serhii Beskrestnov bị thương trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mà ông cho biết là có chủ đích của Nga nhằm vào ngôi nhà của ông ở khu vực ngoại ô Kiev vào ngày 20/4. Trong bài đăng trên Facebook ngày 20/4, ông Beskrestnov cho biết, 4 UAV loại Shahed sử dụng động cơ phản lực đã nhắm vào nhà của ông tại tỉnh Kiev, ông Beskrestnov.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy đối phương tìm cách loại bỏ một người bằng UAV loại Shahed theo cách có chủ đích như vậy”, ông Beskrestnov nói trên truyền hình quốc gia. Vị cố vấn cũng cho biết đã có xác nhận rằng các UAV này được điều khiển từ Nga. Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine đặt mục tiêu tự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa trong một năm. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine, với sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu, đang hướng tới phát triển một hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo “trong vòng một năm”, nhằm giảm phụ thuộc vào hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia tối 19/4, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine đang thảo luận với một số quốc gia châu Âu để xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mang tính khu vực. “Chúng tôi cần xây dựng hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo của riêng mình trong vòng một năm”, ông nói, đồng thời thừa nhận thách thức lớn nhất hiện nay là tiếp cận các linh kiện quan trọng.

Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, EU sẽ ​​thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine. Ngày 22/4, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ​​sẽ họp để thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine nếu việc vận chuyển dầu của Nga đến Hungary được nối lại đúng thời hạn. Hungary cho biết sẽ dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay nếu dòng chảy dầu được nối lại qua đường ống Druzhba.

Trước đó, ngày 19/4, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary, Viktor Orbán, cho biết ông sẽ bỏ quyền phủ quyết khoản vay ngay khi việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba được khôi phục. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước đã thông báo rằng đường ống sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng này, nhưng các nhà ngoại giao cho biết có khả năng cao là dòng chảy dầu sẽ được nối lại sớm hơn, trước cuộc họp EU vào ngày 22/4 tuần này.