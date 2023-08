Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/8

Nga xác nhận thủ lĩnh Wagner thiệt mạng trong vụ rơi máy bay: Các nhà điều tra Nga ngày 27/8 chính thức xác nhận ông Evgeny Prigozhin – người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở vùng Tver hôm 23/8. Ủy ban điều tra Nga cho biết, tất cả 10 người trên chiếc máy bay Embraer Legacy 600 bị rơi, đã được xác định danh tính, trong đó có cả ông Evgeny Prigozhin.

Quân nhân Ukraine tham gia một cuộc tập trận gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 31/7. Ảnh: Reuters

“Trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay ở vùng Tver, chúng tôi đã hoàn thành các cuộc kiểm tra ADN. Danh tính của 10 người thiệt mạng đã được xác định và danh sách này tương ứng với bản báo cáo về chuyến bay”, người phát ngôn của Ủy ban điều tra Nga nêu rõ.

Nga thử nghiệm thành công súng laser diệt UAV: Sputnik dẫn một số nguồn thạo tin ngày 26/8 cho biết, Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công súng laser. Trong cuộc thử nghiệm, hệ thống đã phá hủy nhiều loại máy bay không người lái (UAV) khác nhau.

Nguồn tin trên cho biết: "Các cuộc thử nghiệm súng laser chiến đấu được thiết kế để bắn hạ máy bay không người lái đã được thực hiện thành công tại một trong những cơ sở huấn luyện quân sự của Nga. Súng laser đã chứng tỏ hiệu quả cao trong việc phá huỷ máy bay không người lái".

Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga ở phía Nam: Ukraine ngày 26/8 tuyên bố các lực lượng nước này đã chọc thủng được tuyến phòng thủ khó khăn nhất của Nga ở phía Nam và giờ đây họ có thể tiến quân nhanh hơn.

Reuters dẫn lời một chỉ huy của các đơn vị Ukraine tại Robotyne có biệt danh Skala cho biết: “Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây”. Trước đó hôm 23/8, Ukraine thông báo đã treo quốc kỳ tại khu định cư Robotyne thuộc vùng Zaporizhzhia ở phía Nam, cách tiền tuyến Orikhiv gần 10km.

Nga phản ứng trước kế hoạch của châu Âu cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine: Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/8 cho rằng, kế hoạch của các nước châu Âu chuyển máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng Mi-24B cho Ukraine cho thấy sự can dự ngày càng gia tăng của những quốc gia này vào cuộc xung đột Ukraine.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: "Quân đội Séc có kế hoạch gửi trực thăng Mi-24B do Nga sản xuất tới Kiev sau khi họ nhận được trực thăng chiến đấu do Mỹ sản xuất. Tuần trước, sau chuyến công du của Tổng thống Ukraine Zelensky tới châu Âu, có thông tin về việc Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển có ý định cung cấp cho Kiev máy bay chiến đấu F-16. Tất cả những động thái này khẳng định thái độ thù địch của phương Tây đối với Nga và sự can dự ngày càng gia tăng của họ vào cuộc xung đột tại Ukraine".

Khoảnh khắc cuối cùng của phi công kỳ cựu Ukraine trước vụ va chạm máy bay: Reuters đã công bố video ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của phi công kỳ cựu Ukraine Andriy Pilshchykov, một trong số 3 phi công thiệt mạng trong vụ va chạm máy bay ở phía Tây Kiev Không quân Ukraine vừa cho biết, 2 phi công của nước này đã thiệt mạng sau khi 2 máy bay huấn luyện L-39 va chạm bên trên một khu vực ở phía tây Kiev hôm 25/8.

Trong số những người thiệt mạng có phi công kỳ cựu Andriy Pilshchykov, 40 tuổi người có biệt danh Juice. Reuters đã công bố video ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của phi công này trước vụ va chạm máy bay.

Nga chặn đứng 5 cuộc tấn công của Ukraine, phá hủy kho đạn dược tại Kharkov: Nga ngày 26/8 tuyên bố chặn đứng 5 cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực Kupyansk và phá hủy kho đạn dược của đối phương ở Kharkov. Giao tranh giữa Nga và Ukraine ngày càng trở nên ác liệt hơn. Hai bên tiếp tục tấn công vào các mục tiêu quân sự của đối phương, trong đó có cảng chiến lược, hệ thống phòng không và máy bay không người lái.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, lực lượng Nga đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến ở khu vực Kupyansk trong 24 giờ qua, đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine.

Tiết lộ cuộc họp bí mật giữa Ukraine và NATO bàn về thay đổi chiến lược: Các quan chức phương Tây thường xuyên nhận được báo cáo từ chiến trường Ukraine, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine - ông Mikhail Podoliak cho hay, đồng thời xác nhận một báo cáo về cuộc họp gần đây giữa Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và các chỉ huy NATO.

"Có rất nhiều cuộc họp như vậy", ông Mikhail Podoliak nhận định với một kênh truyền hình của Ukraine ngày 26/8. Theo ông, chiến lược quân sự của Kiev rất linh động và diễn biến theo tình hình chiến trường.

Ukraine kêu gọi chi viện khẩn ở phía Đông khi Nga có thể giành thêm lãnh thổ: Giữa bối cảnh Ukraine và Mỹ thảo luận về việc Kiev nên dồn lực ở nơi nào dọc tiền tuyến, tướng cấp cao Ukraine ở phía Đông đã kêu gọi tăng cường quân tiếp viện tại khu vực Nga có thể giành thêm lãnh thổ.

Các lực lượng của Nga đã tiến về phía thành phố Kupiansk ở Đông Bắc trong những tuần gần đây giữa bối cảnh các lực lượng của Ukraine đang tiếp tục cuộc phản công ở phía Đông và phía Nam.

Ukraine tăng tốc phản công sau tuyên bố chọc thủng phòng tuyến mạnh nhất của Nga: Các lực lượng của Ukraine tin rằng họ đã xuyên thủng phòng tuyến mạnh nhất của Nga và giờ đây có thể tiến công nhanh hơn, một chỉ huy ở mặt trận phía Nam cho hay.

Quân đội Ukraine cũng đang sẵn sàng giành lại làng Robotyne ở phía Nam - một thành quả mà các chỉ huy cho là có thể tháo gỡ các phòng tuyến kiên cố của Moscow. Kiev đang nỗ lực tìm kiếm đột phá lớn trước hệ thống phòng thủ vững chắc của Nga kể từ khi tiến hành phản công vào đầu tháng 6. Các lữ đoàn Ukraine được phương Tây huấn luyện, trong đó có 1 lữ đoàn được trang bị xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp, đã tham chiến.