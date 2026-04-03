Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

Tổng thống Ukraine đề xuất ngừng bắn dịp lễ Phục Sinh. Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine ngày 1/4 đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với các nhà đàm phán Mỹ nhằm thảo luận đề xuất của Kiev về một lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục Sinh, đồng thời trao đổi về các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình trong bối cảnh xung đột tiếp tục kéo dài.

Theo đề xuất của Kiev, Ukraine và Nga sẽ tiến hành ngừng bắn lẫn nhau, tập trung vào việc không tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trong dịp Lễ Phục Sinh, dự kiến diễn ra vào ngày 12/4. Ukraine cho rằng biện pháp này có thể góp phần giảm căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ đề xuất nói trên. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sáng kiến của ông Zelensky chỉ mang tính chất “chiêu trò PR”. Người phát ngôn Điện Kremlin đánh giá rằng đề xuất ngừng bắn dịp Lễ Phục Sinh của Tổng thống Ukraine trên thực tế không phải là sáng kiến rõ ràng.

Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 24 của Ukraine khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad nhằm vào lực lượng Nga gần thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar, tỉnh Donetsk, ngày 15/1/2026. Ảnh: Reuters

Ukraine phủ nhận Nga kiểm soát hoàn toàn Lugansk. Quân đội Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga rằng lực lượng vũ trang nước này đã hoàn toàn kiểm soát tỉnh Lugansk ở miền đông Ukraine.

Trong một bài đăng trên Telegram, Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine cho biết: “Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/4 một lần nữa tuyên bố quân đội của họ đã hoàn toàn kiểm soát tỉnh Lugansk. Trên thực tế, lực lượng Ukraine - các đơn vị thuộc Lữ đoàn tấn công số 3 - vẫn đang ở trong khu vực”.

Ukraine cho biết, Nga hiện kiểm soát phần lớn Lugansk nhưng một vùng đất nhỏ phía tây của tỉnh này vẫn đang tranh chấp. Việc đo lường chính xác quyền kiểm soát, tổn thất và giành được lãnh thổ dọc theo tiền tuyến ngày càng khó khăn, khi "vùng xám" tranh chấp giữa lãnh thổ do Ukraine và Nga kiểm soát ngày càng mở rộng.

Ukraine dự kiến nhận 14,4 triệu USD viện trợ từ Canada. Thủ tướng Yulia Svyrydenko cho biết Ukraine dự kiến sẽ nhận được 20 triệu đô la Canada (tương đương 14,4 triệu USD) từ Canada để hỗ trợ khôi phục hệ thống năng lượng.

Trước đó, ngày 16/1, Bộ trưởng Năng lượng kiêm Phó Thủ tướng thứ nhất Denys Shmyhal đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine. Ông Serhii Kovalenko, người đứng đầu công ty năng lượng YASNO (thuộc tập đoàn DTEK), cảnh báo tình trạng mất điện tại Ukraine có thể kéo dài hơn 16 giờ mỗi ngày.

UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga. Truyền thông độc lập đưa tin các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại thành phố Ufa của Nga rạng sáng 2/4.

Theo dự án OSINT Ukraine CyberBoroshno, nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoyl đã trúng đòn tấn công, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này. Trong khi đó, kênh Telegram độc lập Astra cho biết một tòa nhà dân cư tại Ufa cũng bị trúng UAV và bốc cháy.

Giới chức địa phương xác nhận không có thương vong trong vụ tấn công vào khu dân cư và đám cháy đã được dập tắt. Ufa nằm cách biên giới Đông Bắc của Ukraine với Nga khoảng 1.300 km, cho thấy phạm vi tấn công ngày càng mở rộng.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tuyên bố bắn hạ 31 UAV Ukraine trong một buổi tối. Bộ Quốc phòng Russia cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 31 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong tối 1/4.

Trong thông báo, cơ quan này nêu rõ: “Từ 18h đến 23h theo giờ Moscow (15h–20h GMT), các hệ thống phòng không trực chiến đã đánh chặn và tiêu diệt 31 UAV cánh cố định của Ukraine”. Các UAV bị bắn hạ tại nhiều khu vực, bao gồm các tỉnh Belgorod, Voronezh, Bryansk, bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen.

Nga triển khai drone hải quân cáp quang “Skarlupa” trong chiến đấu. Truyền thông Nga cho biết nước này đã đưa vào sử dụng trong chiến đấu một mẫu thiết bị không người lái hải quân mới điều khiển bằng cáp quang mang tên “Skarlupa” nhằm đối phó với Ukraine. Đây là lần đầu tiên một thiết bị không người lái hải quân sử dụng cáp quang được triển khai trong thực chiến, nếu thông tin được xác nhận.

Theo mô tả, công nghệ điều khiển bằng cáp quang giúp thiết bị này gần như miễn nhiễm với tác chiến điện tử, do tín hiệu được truyền qua dây vật lý thay vì sóng vô tuyến - vốn dễ bị gây nhiễu hoặc đánh chặn.

Mẫu drone “Skarlupa” do công ty Ushkuynik phát triển - đơn vị từng sản xuất dòng drone cáp quang KVN. Phía Ukraine cho biết KVN là một trong những loại drone góc nhìn thứ nhất (FPV) được Nga triển khai rộng rãi trên chiến trường.

Nga tấn công hạ tầng cảng tại Odessa. Đêm 1/4, các máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng tại tỉnh Odessa của Ukraine, gây thiệt hại về tài sản.

Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine cho biết, vụ tấn công đã làm hư hại các khu vực lưu trữ, nhà chứa, cùng các tòa nhà hành chính và công trình phụ trợ tại một cảng biển. Ngoài ra, một số container và một xe dân sự cũng bốc cháy. Giới chức cho biết không có thương vong trong vụ việc, và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý hậu quả.