Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/4

Ukraine hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ trên không cực mạnh. Ông Denis Shtilerman - kỹ sư trưởng của công ty Fire Point đã xác nhận việc đang phát triển một tên lửa đạn đạo phóng từ trên không.

Theo ông Shtilerman, tên lửa đạn đạo phóng từ trên không này dựa trên nền tảng FP-9, bổ sung khả năng tấn công tầm xa mới vào danh mục vũ khí do Ukraine tự sản xuất. Ông mô tả một loại vũ khí sẽ mở rộng tầm bắn vốn đã rất đáng kể của hệ thống FP-9 cơ bản. Cần lưu ý, phiên bản phóng từ mặt đất của FP-9 có tầm bắn được công bố là 800 km.

Liệu tên lửa đạn đạo hạng nặng FP-9 có được đưa vào sản xuất hay không sẽ phụ thuộc vào nguồn tài chính, thử nghiệm bay và sự sẵn có của các máy bay mang phù hợp. Việc tiết lộ thông tin về nó cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang suy nghĩ vượt xa chiến trường trước mắt.

Tên lửa Flamingo tại nhà máy sản xuất cuat Fire Point. Ảnh: AP

Tàu chiến Nga bị UAV Ukraine tấn công ở cảng Novorossiysk. Chuyên trang quân sự Mil.in.ua đưa tin, Trung tâm Hệ thống không người lái số 1 của Ukraine và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã thực hiện vụ tấn công tàu chiến Nga ở cảng Novorossiysk lúc rạng sáng 6/4. Loại máy bay không người lái (UAV) dùng trong cuộc tập kích là FP-2 do công ty Fire Point sản xuất.

Theo Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, mục tiêu bị UAV đánh trúng là tàu hộ vệ Nga có tên Đô đốc Grigorovich. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của con tàu và các cơ quan tình báo Kiev đang tiến hành đánh giá.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhóm phân tích CyberBoroshno, tàu chiến Nga bị tấn công trong đoạn video thuộc lớp Project 11356R, có thể là tàu Đô đốc Makarov hoặc Đô đốc Essen. Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về những thông tin và hình ảnh do phía Ukraine đăng tải.

Estonia cảnh báo Ukraine khi tấn công các cảng Baltic của Nga. Estonia vừa kêu gọi Ukraine điều chỉnh đường bay của các máy bay không người lái (UAV) tầm xa tấn công các mục tiêu của Nga ở Biển Baltic, để giảm nguy cơ các hệ thống này bay lạc vào không phận Estonia. Điều này diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu Nga, với các cảng Ust-Luga và Primorsk là mục tiêu chính.

Nga tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự, gây thiệt hại lớn cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng quân sự và các khu vực triển khai lực lượng của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công bằng không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh nhằm vào hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, các cơ sở sản xuất linh kiện tên lửa hành trình, sân bay quân sự, xưởng lắp ráp và kho chứa UAV, xuồng không người lái, cùng khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 153 địa điểm.

Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 3 bom dẫn đường và 217 UAV của Ukraine trong ngày qua.

Nga cáo buộc ông Zelensky ‘vượt lằn ranh đỏ’ khi nhắm vào trường học. Ngày 7/4, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik nói rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã “vượt qua các lằn ranh đỏ” của luật nhân đạo quốc tế khi nhằm vào các cơ sở giáo dục tại các khu vực do Nga kiểm soát, theo TASS.

Ông Miroshnik khẳng định những hành động như vậy “buộc Nga phải đáp trả bằng biện pháp quân sự” và yêu cầu truy cứu trách nhiệm đối với những người ra lệnh cũng như thực thi các cuộc tấn công mà phía Nga coi là “tội ác chiến tranh”.

Trước đó, theo thông tin từ phía Nga, pháo binh Ukraine vào sáng 7/4 đã bắn trúng ngôi trường tại Velykaya Znamenka (thuộc địa phận tỉnh Zaporizhia của Ukraine nhưng hiện do Nga kiểm soát), khiến nhiều người thương vong.

Ukraine lần đầu tiên vượt Nga trong cuộc chiến drone xuyên biên giới. Theo ABC News, lần đầu tiên kể từ khi xung đột toàn diện bùng nổ năm 2022, Ukraine đã phóng nhiều drone tấn công xuyên biên giới hơn Nga trong cùng một tháng.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 7.347 drone của Ukraine trong tháng 3 – con số cao kỷ lục mà Moscow từng báo cáo, tương đương trung bình 237 drone mỗi ngày. Bộ Quốc phòng Nga chỉ công bố số liệu về UAV của Ukraine mà họ tuyên bố đã bị bắn hạ.

Trong khi đó, Không quân Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã đối mặt với 6.462 drone và 138 tên lửa các loại của Nga trong suốt tháng, trong đó 5.833 drone (khoảng 90%) và 102 tên lửa (gần 74%) đã bị đánh chặn hoặc vô hiệu hóa. Theo dữ liệu này, Ukraine đã phải đối mặt với trung bình hơn 208 drone và 4 tên lửa mỗi ngày trong tháng 3.

Nhóm du kích Ukraine tuyên bố phá hủy tuyến đường sắt của Nga tại vùng Belgorod. Thông tin được Atesh đăng tải trên Telegram ngày 8/4 cho biết, các thành viên của nhóm đã đồng thời phá hủy hai tủ biến áp trên tuyến đường sắt nối giữa Stary Oskol và Urazovo. Vụ việc được cho là đã làm chậm quá trình vận chuyển “đạn dược, trang thiết bị và nhu yếu phẩm” phục vụ các đơn vị Nga đang hoạt động gần tiền tuyến ở tỉnh Kharkiv.

“Atesh khẳng định việc gián đoạn nguồn tiếp tế vào thời điểm quan trọng đã khiến các đơn vị này chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và khí tài”, tuyên bố của nhóm nêu rõ.

Tuy nhiên, hiện chưa thể kiểm chứng độc lập các thông tin trên. Mức độ thiệt hại cũng như phạm vi gián đoạn do vụ phá hoại gây ra vẫn chưa được làm rõ.