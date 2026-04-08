Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/4

UAV Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ then chốt tại Nga: Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại cảng Novorossiysk do Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) liên doanh quốc tế vận hành.

UAV Ukraine đánh trúng 1 cơ sở dầu Nga. Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga.

Cuộc tấn công mới nhất cũng được cho là nhằm “gây thiệt hại kinh tế tối đa cho các cổ đông lớn nhất của CPC - các công ty năng lượng từ Kazakhstan và Mỹ". Hiện chưa có báo cáo về thương vong, tuy nhiên một cầu cảng phục vụ dỡ hàng và 4 bể chứa đã bị hư hại.

Ukraine tấn công tỉnh Belgorod (Nga) bằng hơn 100 UAV trong ngày qua: Quân đội Ukraine đã tấn công tỉnh Belgorod bằng hơn 100 máy bay không người lái (UAV) và bắn hơn 10 quả bom trong 24 giờ qua - bộ chỉ huy tác chiến của khu vực báo cáo trên kênh Telegram của mình, theo tin TASS chiều 7/4.

“Belgorod bị tấn công bởi 5 UAV, ba trong số đó đã bị bắn hạ. Hai người đàn ông bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Họ đang được điều trị tại Bệnh viện thành phố Belgorod số 2. Các cuộc tấn công bằng hai máy bay không người lái đã gây hư hại các cơ sở xã hội và thương mại, bốn xe ô tô chở khách, một cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và một tòa nhà tiện ích trong thành phố”, báo cáo cho biết.

Ukraine được cho là đã phóng 6 quả đạn và phóng 15 máy bay không người lái ở khu vực Belgorod, gây hư hại một nhà kho, một cơ sở nông nghiệp và một nhà kho phụ.

Ukraine nêu điều kiện ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga nếu Moscow có động thái tương tự.

Phát biểu trong thông điệp tối 6/4, ông Zelensky nêu rõ: “Nếu Nga sẵn sàng dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi cũng sẵn sàng đáp lại tương xứng”. Ông cho biết đề xuất này đã được Ukraine chuyển tới phía Nga thông qua Mỹ.

Tổng thống Ukraine đồng thời cảm ơn các đối tác quốc tế đã tiếp tục gây sức ép lên Nga thông qua nhiều biện pháp như áp đặt trừng phạt, ngăn chặn tàu chở dầu và hạn chế cung cấp thiết bị công nghệ cao.

Ông nhấn mạnh nguồn thu từ dầu mỏ của Nga hiện chủ yếu phục vụ cho chiến dịch quân sự: “Vì vậy, mọi biện pháp hạn chế khả năng xuất khẩu dầu của Nga đều là bước đi đúng đắn”.

Nga nắm quyền chủ động tại các khu vực trọng điểm: Theo kênh Readovka, giao tranh nóng bỏng nhất giữa các lực lượng Nga và Ukraine đang diễn ra ở các khu vực Sumy, Konstantinovka, Sloviansk và Zaporizhia. Đồng thời, quân đội Ukraine đang tăng cường phản công ở các khu vực Kupyansk và Dobropillia. Lực lượng Kiev cố gắng ngăn chặn bước tiến của Nga bằng cách tái bố trí lực lượng dự bị và phát động phản công cục bộ.

Lực lượng vũ trang Nga liên tục làm suy yếu khung phòng thủ của đối phương dọc theo tuyến Liman - Sloviansk - Konstantinovka.

Ukraine nêu điều kiện ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga nếu Moscow có động thái tương tự.

Nga cảnh báo các nước Baltic liên quan đến cáo buộc cho Ukraine sử dụng không phận: Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/4 đã đưa ra những cảnh báo mang tính ẩn ý đối với các quốc gia Baltic, sau khi Moscow cho rằng các đồng minh của Kiev đang cho phép sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng của Nga trên Biển Baltic - một cáo buộc mà các nước Baltic nhiều lần bác bỏ.

Phát biểu với báo giới tại Moscow, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các quốc gia Baltic “đã nhận được cảnh báo thích đáng”. Truyền thông Nga dẫn lời bà Zakharova cho hay: “Nếu chính quyền các nước này đủ tỉnh táo, họ sẽ lắng nghe. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng”.

Dù ủng hộ Ukraine, 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva vẫn tránh tham gia trực tiếp vào giao tranh, chỉ cung cấp hỗ trợ quân sự, tình báo và viện trợ nhân đạo cho Kiev kể từ khi xung đột bùng phát, đồng thời không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Đột phá của phòng không Ukraine có thể “thay đổi cuộc chơi”?: Công ty quốc phòng Flamingo của Ukraine dự tính triển khai hệ thống phòng không rẻ hơn Patriot, được kỳ vọng sẽ “thay đổi cuộc chơi”, từ năm sau.

Trong cuộc phỏng vấn được Reuters công bố hôm 6/4, Denys Shtilierman, đồng sáng lập kiêm nhà thiết kế chính của công ty Fire Point tại Ukraine, tiết lộ hãng đang thảo luận với các doanh nghiệp châu Âu về khả năng ra mắt hệ thống phòng không mới vào năm 2027.

Ông này chỉ ra rằng để đánh chặn một tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất thường phải phóng 2-3 quả đạn, mỗi quả có giá nhiều triệu USD, nhưng với giải pháp của công ty Flamingo, số tiền trên được giảm xuống dưới 1 triệu USD.