UAV Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ then chốt tại Nga

Trung tâm trung chuyển dầu thô của CPC bên bờ Biển Đen đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng UAV được cho là của Ukraine trong những tháng gần đây, dẫn đến những chỉ trích từ phía Kazakhstan và Mỹ. CPC vận chuyển dầu từ Kazakhstan thông qua hệ thống đường ống Caspi tới cảng Novorossiysk, nơi dầu được bơm lên các tàu chở dầu để xuất khẩu sang châu Âu và châu Á. Các cổ đông của CPC bao gồm nhiều tập đoàn năng lượng lớn đến từ Nga, Kazakhstan, một số quốc gia Tây Âu và Mỹ, trong đó có Chevron và ExxonMobil.

Trong thông cáo ngày 6/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết “Kiev đã sử dụng UAV để tiến hành một cuộc tấn công vào các cơ sở thuộc tổ hợp trung chuyển hàng hải tại Novorossiysk”. Theo thông cáo trên, mục tiêu của cuộc tấn công là “gây bất ổn thị trường hydrocarbon toàn cầu và làm gián đoạn nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tới người tiêu dùng châu Âu".

Cuộc tấn công mới nhất cũng được cho là nhằm “gây thiệt hại kinh tế tối đa cho các cổ đông lớn nhất của CPC - các công ty năng lượng từ Kazakhstan và Mỹ". Hiện chưa có báo cáo về thương vong, tuy nhiên một cầu cảng phục vụ dỡ hàng và 4 bể chứa đã bị hư hại.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga nếu Moscow có động thái tương tự.

“Nếu Nga sẵn sàng dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi cũng sẵn sàng đáp lại tương xứng”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết đề xuất này đã được Ukraine chuyển tới phía Nga thông qua Mỹ. Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn các đối tác quốc tế đã tiếp tục gây sức ép lên Nga thông qua nhiều biện pháp như áp đặt trừng phạt, ngăn chặn tàu chở dầu và hạn chế cung cấp thiết bị công nghệ cao. Ông nhấn mạnh nguồn thu từ dầu mỏ của Nga hiện chủ yếu phục vụ cho chiến dịch quân sự: “Vì vậy, mọi biện pháp hạn chế khả năng xuất khẩu dầu của Nga đều là bước đi đúng đắn”.