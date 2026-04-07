UAV Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ then chốt tại Nga

Thứ Ba, 18:42, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại cảng Novorossiysk do Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) liên doanh quốc tế vận hành.

Trung tâm trung chuyển dầu thô của CPC bên bờ Biển Đen đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng UAV được cho là của Ukraine trong những tháng gần đây, dẫn đến những chỉ trích từ phía Kazakhstan và Mỹ. CPC vận chuyển dầu từ Kazakhstan thông qua hệ thống đường ống Caspi tới cảng Novorossiysk, nơi dầu được bơm lên các tàu chở dầu để xuất khẩu sang châu Âu và châu Á. Các cổ đông của CPC bao gồm nhiều tập đoàn năng lượng lớn đến từ Nga, Kazakhstan, một số quốc gia Tây Âu và Mỹ, trong đó có Chevron và ExxonMobil.

uav ukraine tan cong trung tam trung chuyen dau mo then chot tai nga hinh anh 1
Ảnh minh họa: RT

Trong thông cáo ngày 6/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết “Kiev đã sử dụng UAV để tiến hành một cuộc tấn công vào các cơ sở thuộc tổ hợp trung chuyển hàng hải tại Novorossiysk”. Theo thông cáo trên, mục tiêu của cuộc tấn công là “gây bất ổn thị trường hydrocarbon toàn cầu và làm gián đoạn nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tới người tiêu dùng châu Âu".

Cuộc tấn công mới nhất cũng được cho là nhằm “gây thiệt hại kinh tế tối đa cho các cổ đông lớn nhất của CPC - các công ty năng lượng từ Kazakhstan và Mỹ". Hiện chưa có báo cáo về thương vong, tuy nhiên một cầu cảng phục vụ dỡ hàng và 4 bể chứa đã bị hư hại.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga nếu Moscow có động thái tương tự.

“Nếu Nga sẵn sàng dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi cũng sẵn sàng đáp lại tương xứng”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết đề xuất này đã được Ukraine chuyển tới phía Nga thông qua Mỹ. Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn các đối tác quốc tế đã tiếp tục gây sức ép lên Nga thông qua nhiều biện pháp như áp đặt trừng phạt, ngăn chặn tàu chở dầu và hạn chế cung cấp thiết bị công nghệ cao. Ông nhấn mạnh nguồn thu từ dầu mỏ của Nga hiện chủ yếu phục vụ cho chiến dịch quân sự: “Vì vậy, mọi biện pháp hạn chế khả năng xuất khẩu dầu của Nga đều là bước đi đúng đắn”.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: UAV Ukraine máy bay không người lái xung đột Ukraine hạ tầng dầu mỏ xung đột Nga Ukraine
Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 7/4/2026.

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông
VOV.VN - Ukraine đã giành quyền kiểm soát khoảng 480 km vuông lãnh thổ tại các khu vực tiền tuyến phía Đông và Đông Nam kể từ cuối tháng 1/2026, Tổng tư lệnh quân đội nước này - ông Oleksandr Syrskyi cho biết, đồng thời cảnh báo Nga vẫn đang tiếp tục chiến dịch tấn công mùa xuân.

Nga không kích Odessa gây thiệt hại lớn, bắn hạ nhiều UAV của Ukraine
VOV.VN - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào thành phố cảng Odessa của Ukraine bên bờ Biển Đen trong đêm 5/4 đã khiến 3 người thiệt mạng, đồng thời gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và nhà ở, giới chức địa phương cho hay.

