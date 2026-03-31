Diễn đàn Vũ trụ Nga sẽ diễn ra ngày 9/4 tại Moscow

Theo kế hoạch, Diễn đàn Vũ trụ Nga năm 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Quốc gia Russia, nhằm kỷ niệm 65 năm chuyến bay lịch sử của Phi hành gia Yuri Gagarin vào vũ trụ, dấu mốc khẳng định vị thế của Nga trong lịch sử chinh phục không gian thế giới.

Diễn đàn sẽ giới thiệu những thành tựu quan trọng của ngành vũ trụ Nga qua các giai đoạn, cũng như những ứng dụng thiết thực đối với đời sống hiện nay và triển vọng trong tương lai.

Diễn đàn tập trung thảo luận về việc phát triển nguồn nhân lực trẻ và mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư thông qua mô hình đối tác công - tư. Đối với nước Nga, vũ trụ không chỉ là lĩnh vực công nghệ cao mà còn là một phần quan trọng của văn hóa quốc gia.

Diễn đàn sẽ là không gian đối thoại cởi mở giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, giới khoa học và đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác vì mục tiêu thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ vì hòa bình.

Diễn đàn do Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) tổ chức, Quỹ Roscongress vận hành, với sự hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga.