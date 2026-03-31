Diễn đàn Vũ trụ Nga sẽ diễn ra ngày 9/4 tại Moscow

Thứ Ba, 06:11, 31/03/2026
VOV.VN - Diễn đàn Vũ trụ Nga sẽ được tổ chức ngày 9/4 tới tại Moscow trong khuôn khổ Tuần lễ Vũ trụ thường niên, giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành vũ trụ Nga, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác và đầu tư cho phát triển bền vững lĩnh vực công nghệ cao này.

Theo kế hoạch, Diễn đàn Vũ trụ Nga năm 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Quốc gia Russia, nhằm kỷ niệm 65 năm chuyến bay lịch sử của Phi hành gia Yuri Gagarin vào vũ trụ, dấu mốc khẳng định vị thế của Nga trong lịch sử chinh phục không gian thế giới.

Diễn đàn sẽ giới thiệu những thành tựu quan trọng của ngành vũ trụ Nga qua các giai đoạn, cũng như những ứng dụng thiết thực đối với đời sống hiện nay và triển vọng trong tương lai.

dien dan vu tru nga se dien ra ngay 9 4 tai moscow hinh anh 1
Nguồn ảnh: Russianspaceforum.ru

Diễn đàn tập trung thảo luận về việc phát triển nguồn nhân lực trẻ và mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư thông qua mô hình đối tác công - tư. Đối với nước Nga, vũ trụ không chỉ là lĩnh vực công nghệ cao mà còn là một phần quan trọng của văn hóa quốc gia.

Diễn đàn sẽ là không gian đối thoại cởi mở giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, giới khoa học và đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác vì mục tiêu thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ vì hòa bình.

Diễn đàn do Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) tổ chức, Quỹ Roscongress vận hành, với sự hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga.

Thu Hà/VOV-Moscow
UAV ồ ạt tấn công, phòng không Nga đánh chặn hàng chục thiết bị bay gần Moscow

Giao thông công cộng Moscow - Khi chính quyền đồng hành cùng người dân

Ukraine thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới có thể vươn tới Moscow

