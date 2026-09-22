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Điện gió và điện mặt trời cung cấp 80% nhu cầu lưới điện tại Australia

Thứ Ba, 18:24, 22/09/2026
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VOV.VN - Việc Australia đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo trong những năm qua đang phát huy hiệu quả khi điện gió và điện mặt trời cung cấp tới 80% nhu cầu lưới điện tại nước này.

 

Theo Cơ quan Điều hành thị trường Năng lượng Australia, năng lượng tái tạo đến từ điện mặt trời và điện gió đã cung cấp tới hơn 80% nhu cầu điện lưới của nước này vào trưa ngày 19/9. Trong đó, tỷ trọng đóng góp của điện mặt trời áp mái lên tới 52%, tỷ trọng đóng góp của các dự án điện mặt trời quy mô lớn là 16% và của điện gió là 11%.

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Trung tâm pin lưu trữ năng lượng Collie. Nguồn: Synergy.

Tính vào thời điểm đó, năng lượng tái tạo đóng góp 26.146 MW và các nguồn năng lượng không tái tạo đóng góp 6.360 MW. Trong đó nguồn điện từ năng lượng hóa thạch đóng góp 19% tổng sản lượng điện của lưới điện và nguồn điện từ thủy điện chiếm 1%.

Đóng góp của năng lượng tái tạo vào lưới điện Australia đã vượt quá 50%, nhưng đây là lần đầu tiên mức đóng góp vượt tới hơn 80%. Thực tế này là kết quả của quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ tại Australia khiến cơ cấu nguồn cung điện cũng có sự thay đổi rõ rệt.

Tiến sĩ Dylan McConnell, chuyên gia nghiên cứu về năng lượng thuộc Đại học New South Wales cho biết đóng góp của năng lượng tái tạo vào lưới điện tại Australia vừa làm nên kỳ tích nhưng kỷ lục này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ trong những tháng tới khi nước này bước vào mùa hè với thời gian nắng nóng kéo dài hơn.

Theo Cơ quan Điều hành thị trường Năng lượng Australia, việc gia tăng đóng góp của năng lượng tái tạo vào lưới điện đang tạo cơ sở vững chắc để loại bỏ năng lượng hóa thạch ra khỏi cơ cấu năng lượng tại nước này. Tuy vậy, để mục tiêu này đạt được thì vấn đề cần chú trọng trong thời gian tới đó là nâng cao năng lực lưu trữ và truyền tải điện để đảm bảo nước này vẫn có đủ nguồn cung năng lượng vào thời điểm thời tiết không thuận lợi.

Việt Nga/VOV-Australia
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