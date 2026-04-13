中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điện Kremlin chỉ trích kế hoạch phong tỏa các cảng Iran của Mỹ

Thứ Hai, 22:11, 13/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Điện Kremlin lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai phong tỏa các cảng của Iran.

Phát biểu trước báo giới ngày 13/4, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định việc phong tỏa các cảng Iran của Mỹ có thể gây tác động tiêu cực tới thị trường quốc tế.

“Những hành động như vậy nhiều khả năng sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu đến các thị trường toàn cầu. Điều này có thể dự đoán với mức độ chắc chắn cao”, ông Peskov nói, đồng thời cho biết vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng nên chưa thể đưa ra bình luận sâu hơn.

Dien kremlin chi trich ke hoach phong toa cac cang iran cua my hinh anh 1
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Liên quan đến đề xuất của Nga về việc tiếp nhận urani của Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận rộng hơn về chương trình hạt nhân, ông Peskov cho biết đề nghị này đã được đưa ra nhưng chưa được phía liên quan chấp nhận. “Nga vẫn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ”, ông Peskov nói.

Theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, Nga được cho là đã cung cấp cho Iran thông tin tình báo về vị trí và hoạt động của lực lượng Mỹ, bao gồm binh sĩ, tàu chiến và máy bay, ngay sau khi xung đột bùng phát.

Ngoài ra, Moscow cũng bị cáo buộc hỗ trợ Tehran về chiến thuật sử dụng máy bay không người lái, dựa trên kinh nghiệm từ chiến sự tại Ukraine, nhằm nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh.

Tuy vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần đề xuất vai trò trung gian hòa giải, thông qua các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước khu vực, nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Eo biển Hormuz và tiền lệ nguy hiểm cho các “yết hầu” hàng hải
VOV.VN - Việc Iran thu phí eo biển Hormuz có thể tạo tiền lệ nguy hiểm cho các tuyến hàng hải chiến lược khác trên thế giới, tác động tới luật biển quốc tế và an ninh năng lượng toàn cầu.

Thủ tướng Anh tuyên bố không sa lầy vào xung đột Iran
VOV.VN - Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố Anh sẽ không bị cuốn vào xung đột với Iran bất chấp áp lực, đồng thời phản đối mọi động thái phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu.

Mỹ phong tỏa cảng Iran trong vịnh Ba Tư, Tehran vội phản ứng
VOV.VN - Ngay sau thất bại của đàm phán Mỹ - Iran, quân đội Mỹ đã xúc tiến phong tỏa eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, với mục tiêu chủ yếu nhắm tới là các hải cảng của Iran và những tàu thuyền ra vào các cảng này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ