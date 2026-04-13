Điện Kremlin chỉ trích kế hoạch phong tỏa các cảng Iran của Mỹ

Phát biểu trước báo giới ngày 13/4, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định việc phong tỏa các cảng Iran của Mỹ có thể gây tác động tiêu cực tới thị trường quốc tế.

“Những hành động như vậy nhiều khả năng sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu đến các thị trường toàn cầu. Điều này có thể dự đoán với mức độ chắc chắn cao”, ông Peskov nói, đồng thời cho biết vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng nên chưa thể đưa ra bình luận sâu hơn.

Liên quan đến đề xuất của Nga về việc tiếp nhận urani của Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận rộng hơn về chương trình hạt nhân, ông Peskov cho biết đề nghị này đã được đưa ra nhưng chưa được phía liên quan chấp nhận. “Nga vẫn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ”, ông Peskov nói.

Theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, Nga được cho là đã cung cấp cho Iran thông tin tình báo về vị trí và hoạt động của lực lượng Mỹ, bao gồm binh sĩ, tàu chiến và máy bay, ngay sau khi xung đột bùng phát.

Ngoài ra, Moscow cũng bị cáo buộc hỗ trợ Tehran về chiến thuật sử dụng máy bay không người lái, dựa trên kinh nghiệm từ chiến sự tại Ukraine, nhằm nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh.

Tuy vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần đề xuất vai trò trung gian hòa giải, thông qua các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước khu vực, nhằm hạ nhiệt căng thẳng.