Điện Kremlin lên tiếng về vụ cầu Crimea bị UAV tấn công

Ngày 16/11, Điện Kremlin và chính quyền bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm xác nhận, các UAV của Ukraine đã tấn công cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch trong đêm, song chỉ gây thiệt hại nhỏ.

Phát biểu trong cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Các cơ quan chức năng đang đánh giá những thiệt hại nhỏ do vụ tấn công gây ra. Hoạt động giao thông qua cầu vẫn được duy trì”.

Cầu Crimea. Ảnh: AP

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergei Aksyonov, thông báo hoạt động giao thông qua cầu sẽ bị hạn chế đến khoảng giữa trưa 16/11.

Cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, dài 19 km, bắc qua eo biển Kerch, là tuyến kết nối trực tiếp duy nhất giữa mạng lưới giao thông của Nga với bán đảo Crimea. Bán đảo Crimea trước đây thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2014.

Cầu Crimea từng đóng vai trò là tuyến tiếp vận quan trọng cho các lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, cầu Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. Đáng chú ý, vụ đánh bom bằng xe tải vào tháng 10/2022 khiến 4 người thiệt mạng và giao thông qua cầu bị hạn chế trong nhiều tháng.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc không kích nhằm vào hệ thống cầu đường tại Ukraine trong những tháng gần đây, trong đó có các cây cầu ở thủ đô Kiev.