Điện Kremlin: Thượng đỉnh Nga-Mỹ-Trung Quốc có thể diễn ra bên lề APEC

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tổ chức cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc, sự kiện được ông đánh giá có thể mang ý nghĩa “lịch sử”. Hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc, trong hai ngày 18 và 19/11.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov. Ảnh: Sputnik

Trả lời hãng tin Vesti của Nga hôm 21/10, ông Ushakov cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên.

“Các bên đều sẵn sàng nhưng phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, đều phụ thuộc vào phía Trung Quốc, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh”, ông Ushakov nói.

Theo Điện Kremlin, khả năng tổ chức cuộc gặp này cũng được đề cập trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại St. Petersburg hôm thứ 21/10. Ông Ushakov nhận định cuộc gặp nếu diễn ra sẽ trở thành một dấu mốc “lịch sử”, bởi đây sẽ là lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo cùng tham gia một cuộc gặp theo hình thức này.

Lần gần nhất Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gặp trực tiếp là tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, bang Alaska, vào tháng 8/2025. Kể từ đó, hai nhà lãnh đạo vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại. Cuộc điện đàm gần nhất diễn ra ngày 9/10.

Trong khi đó, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình thường xuyên trao đổi và gặp gỡ. Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek hồi tháng 8. Trước đó, ông Tập đã tiếp đón ông Putin tại Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Nga hồi tháng 5/2026.

Trong năm nay, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã có hai cuộc gặp, lần đầu tại Bắc Kinh vào tháng 5 và lần thứ hai tại Nhà Trắng vào tháng 9/2026.

Trước đó, ông Trump từng bày tỏ sẵn sàng xem xét khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên, đồng thời gợi ý rằng giải trừ vũ khí hạt nhân có thể là một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận.

Khi được hỏi liệu cuộc gặp có thể góp phần thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho xung đột tại Ukraine hay không, ông Ushakov cho rằng một cuộc hội đàm riêng lẻ khó có thể giải quyết toàn bộ các vấn đề.

“Ngay cả khi cuộc gặp kéo dài một, hai hay năm giờ, cũng không thể giải quyết được tất cả các vấn đề”, ông nhận định.

Bình luận về khả năng hội nghị thượng đỉnh này được ví như một “Yalta mới”, ông Ushakov cho rằng cuộc gặp, nếu diễn ra, sẽ thu hút sự quan tâm và tạo ra nhiều tranh luận.

“Tôi nghĩ rằng nếu cuộc gặp thực sự diễn ra, nó sẽ tạo ra một làn sóng bình luận và đánh giá mạnh mẽ”, ông nói.

Hội nghị Yalta diễn ra năm 1945, với sự tham gia của lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Ba nhà lãnh đạo đã thảo luận về giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai và định hình trật tự quốc tế thời hậu chiến.