Nga tuyên bố kiểm soát thành trì quan trọng của Ukraine ở Donbass

Tại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Gerasimov cho biết các đơn vị thuộc nhiều lữ đoàn đã tham gia chiến dịch. Hiện, lực lượng Nga đang kiểm tra các tầng hầm để tìm kiếm những binh sĩ Ukraine còn lại trong khu vực.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Putin biểu dương các đơn vị tấn công Nga đã phối hợp nhịp nhàng và hành động chuyên nghiệp. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine trước đó đã xây dựng Dobropolye thành một vị trí phòng thủ kiên cố.

Cuối tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng nước này đã bao vây Dobropolye. Việc kiểm soát thị trấn này được xem là bước tiến mới của Nga trong chiến dịch hướng tới cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, gồm một nhóm thành phố nằm ở phía tây bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Đây được coi là khu vực phòng thủ kiên cố lớn cuối cùng của Ukraine tại địa bàn này.