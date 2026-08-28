DN quốc phòng Hàn Quốc có thể tiếp cận thông tin mật về vũ khí tiêu chuẩn NATO

Cơ quan quản lý chương trình quốc phòng Hàn Quốc vừa công bố việc thiết lập các hướng dẫn bao gồm quy trình và tiêu chuẩn quản lý an ninh để các công ty và cơ quan nghiên cứu của Hàn Quốc đăng ký và nhận thông tin theo đúng tiêu chuẩn của NATO. Đây là các tiêu chuẩn chung xác định hiệu suất, quy trình thử nghiệm đối với vũ khí và đạn dược, cho phép các quốc gia thành viên cùng vận hành các hệ thống vũ khí khác nhau.

Trước đây, các công ty quốc phòng Hàn Quốc không có thủ tục đăng ký hoặc cung cấp chính thức và phải tự thu thập thông tin qua các kênh liên chính phủ, các công ty địa phương hoặc các cơ quan chính phủ. Với hệ thống này, trong tương lai, Cơ quan quản lý chương trình quốc phòng Hàn Quốc sẽ thu thập và cung cấp các tài liệu không công khai thông qua cơ sở dữ liệu của NATO và các tài liệu mật sẽ được cung cấp sau khi được NATO chấp thuận công bố.

Nhiều khí tài của Hàn Quốc đã được xuất khẩu sang các nước thành viên NATO. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Trong khi các nước châu Âu tăng cường năng lực quân sự, các công ty quốc phòng Hàn Quốc cũng mở rộng sự hiện diện của mình tại châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ giới hạn ở việc xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh mà còn bao gồm sản xuất trong nước và nghiên cứu phát triển chung, làm tăng nhu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO.

Cơ quan quản lý chương trình quốc phòng Hàn Quốc nhận định ​​biện pháp này sẽ giúp mở rộng xuất khẩu, không chỉ dừng ở vũ khí – khí tài hoàn chỉnh như xe tăng K2 và pháo tự hành K9… mà còn sang cả việc cung cấp các linh kiện cần thiết cho sản xuất trong nước và hỗ trợ bảo trì. Hơn nữa, do một số quốc gia không thuộc NATO cũng được yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn của NATO, điều này ​​sẽ góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu cho Hàn Quốc.