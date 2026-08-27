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Kho vũ khí Mỹ tiêu hao vì cuộc chiến Iran khiến đồng minh ở châu Á lo ngại

Thứ Năm, 15:34, 27/08/2026
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VOV.VN - Việc Mỹ sử dụng lượng lớn tên lửa và đạn dược trong cuộc chiến với Iran đang làm dấy lên lo ngại đối với các đồng minh châu Á của nước này rằng kho dự trữ của Washington bị suy giảm có thể ảnh hưởng đến khả năng răn đe trong khu vực, đồng thời làm chậm các hợp đồng cung cấp vũ khí cho đồng minh.

Những lo ngại đang gia tăng tại quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc… trong bối cảnh chiến dịch quân sự kéo dài của Mỹ tại Trung Đông tiêu tốn lượng lớn tên lửa tấn công tầm xa và tên lửa đánh chặn vốn cũng đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch tác chiến của Washington tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo Washington Post, hơn 30 tàu chiến dự kiến triển khai tại Thái Bình Dương đã được điều chuyển sang Trung Đông trong thời gian diễn ra cuộc chiến với Iran.

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Tên lửa THAAD. Ảnh: Defense post.

Sức ép về lực lượng đã bắt đầu tác động trực tiếp đến hoạt động quân sự của Mỹ tại châu Á. Mới đây, Mỹ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ chung Ssangyong với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9, với lý do lực lượng Mỹ phải đáp ứng yêu cầu từ chiến sự Iran. Reuters cho rằng động thái này, cùng việc thu hẹp một số cuộc tập trận Mỹ - Hàn, đang làm gia tăng hoài nghi của các đồng minh trong khu vực về mức độ cam kết an ninh của Mỹ.

Quy mô tiêu hao vũ khí trong kho dự trữ của Mỹ được đánh giá là đặc biệt lớn. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ đã sử dụng phần lớn lượng tên lửa Patriot và THAAD có từ trước chiến tranh; số Patriot còn lại được ước tính chỉ khoảng 1.000 quả. Việc bổ sung một số loại vũ khí hiện có thể mất từ một đến nhiều năm do năng lực sản xuất chưa theo kịp tốc độ tiêu hao.

Ưu tiên tái vũ trang

Giới phân tích bày tỏ lo ngại bởi nhiều loại vũ khí sử dụng tại Iran cũng chính là những khí tài Mỹ cần nếu xảy ra xung đột ở Tây Thái Bình Dương. Tuy vậy, Lầu Năm Góc khẳng định, lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng và đủ khả năng răn đe các hành động quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ đang thúc ép các tập đoàn quốc phòng tăng mạnh sản lượng, trong đó Lockheed Martin được trao hợp đồng trị giá 58,6 tỷ USD nhằm hướng tới tăng gấp ba sản lượng tên lửa đánh chặn Patriot vào năm 2030. Giới chuyên gia nhận định cuộc chiến Iran đang phơi bày một thách thức chiến lược ngày càng rõ đối với Mỹ: vừa duy trì các chiến dịch quân sự tại Trung Đông, vừa bảo đảm đủ lực lượng và vũ khí để duy trì ưu thế răn đe tại châu Á.

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Thực hư việc Mỹ cạn kiệt kho tên lửa đắt tiền

VOV.VN - Liệu Mỹ có đang cạn kiệt tên lửa đắt tiền như ATACMS, PrSM và Patriot do xung đột với Iran trong năm 2026? Hiện có nhiều thông tin trái chiều. Một điều chắc chắn là Mỹ đang dốc sức sản xuất thêm những loại vũ khí này.

Tuấn Nguyễn/VOV1 (biên dịch)
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