中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dỡ hạn chế bay qua Iran, Nga nối lại đường bay tới UAE

Thứ Ba, 19:05, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Giao thông Nga, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động hàng không liên quan đến Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã hủy khuyến cáo tạm ngừng bán vé các chuyến bay tới/đi từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cho phép các hãng hàng không Nga nối lại các chuyến bay qua không phận Iran. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở tham vấn với Bộ Ngoại giao Nga trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Trung Đông có dấu hiệu ổn định hơn.

Ảnh minh họa: Reuters.

Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh các chuyến bay quá cảnh và các chuyến bay đến Iran chỉ được thực hiện khi tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến nghị của cơ quan hàng không Iran. Các cơ quan chức năng Nga cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của hàng không dân dụng trong khu vực để kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.

Không phận Iran trước đó đã bị đóng cửa từ ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Đến ngày 18/4, Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran thông báo mở cửa trở lại một phần không phận, bắt đầu với các hành lang bay phía đông phục vụ các chuyến bay quốc tế quá cảnh.

Máy bay Iran bị cấm hạ cánh xuống Lebanon

VOV.VN - Quan hệ giữa Iran và Lebanon giai đoạn hậu chiến sự Israel – Hezbollah, tiếp tục trở nên căng thẳng sau khi giới chức Lebanon từ chối cho máy bay Iran được hạ cánh xuống sân bay quốc tế Beirut.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Iran Nga Nga nối lại đường bay UAE UAE
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 16/3 cho biết họ đã phá hủy một máy bay được giới lãnh đạo cấp cao của Iran sử dụng tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Chiếc máy bay từng chở cả Tổng thống Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Khamenei.

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 16/3 cho biết họ đã phá hủy một máy bay được giới lãnh đạo cấp cao của Iran sử dụng tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Chiếc máy bay từng chở cả Tổng thống Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Israel nối lại một phần các chuyến bay thương mại xuất cảnh

VOV.VN - Israel hôm qua (8/3) đã nối lại các chuyến bay thương mại đầu tiên khởi hành từ sân bay quốc tế Ben Gurion kể từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra.

VOV.VN - Israel hôm qua (8/3) đã nối lại các chuyến bay thương mại đầu tiên khởi hành từ sân bay quốc tế Ben Gurion kể từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra.

Gần 14.000 chuyến bay tại Trung Đông bị hủy vì xung đột tại Iran

VOV.VN - Cuộc chiến lan rộng tại Trung Đông đang đẩy ngành hàng không khu vực vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Gần 14.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ, khiến hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt giữa vùng giao tranh.

VOV.VN - Cuộc chiến lan rộng tại Trung Đông đang đẩy ngành hàng không khu vực vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Gần 14.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ, khiến hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt giữa vùng giao tranh.

19.000 chuyến bay bị hoãn, ngành hàng không Trung Đông tê liệt sau xung đột

VOV.VN - Truyền thông châu Âu đưa tin, khoảng 19.000 chuyến bay trên toàn cầu đã bị hoãn trong đó hàng nghìn chuyến bay trên khắp Trung Đông và vùng Vịnh đã bị hủy trong ngày thứ 7 và Chủ nhật vì một số quốc gia đóng cửa không phận.

VOV.VN - Truyền thông châu Âu đưa tin, khoảng 19.000 chuyến bay trên toàn cầu đã bị hoãn trong đó hàng nghìn chuyến bay trên khắp Trung Đông và vùng Vịnh đã bị hủy trong ngày thứ 7 và Chủ nhật vì một số quốc gia đóng cửa không phận.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ