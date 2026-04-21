Dỡ hạn chế bay qua Iran, Nga nối lại đường bay tới UAE

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã hủy khuyến cáo tạm ngừng bán vé các chuyến bay tới/đi từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cho phép các hãng hàng không Nga nối lại các chuyến bay qua không phận Iran. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở tham vấn với Bộ Ngoại giao Nga trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Trung Đông có dấu hiệu ổn định hơn.

Ảnh minh họa: Reuters.

Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh các chuyến bay quá cảnh và các chuyến bay đến Iran chỉ được thực hiện khi tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến nghị của cơ quan hàng không Iran. Các cơ quan chức năng Nga cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của hàng không dân dụng trong khu vực để kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.

Không phận Iran trước đó đã bị đóng cửa từ ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Đến ngày 18/4, Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran thông báo mở cửa trở lại một phần không phận, bắt đầu với các hành lang bay phía đông phục vụ các chuyến bay quốc tế quá cảnh.