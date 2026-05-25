Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

Vào lúc 11h08' đêm 24/5 (giờ Bắc Kinh, Trung Quốc), tức 10h08' giờ Hà Nội, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F Y23.

Sau khoảng 20 phút, ông Lý Bản Kỳ, Giám đốc Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tuyên bố sứ mệnh phóng tàu Thần Châu-23 đã thành công tốt đẹp. Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F Y23 được phóng lên từ trung tâm này đã đưa tàu Thần Châu-23 chính xác vào quỹ đạo định sẵn.

Phi hành đoàn Thần Châu-23 gồm ba thành viên: kỹ sư bay Chu Dương Trụ (Zhu Yangzhu), phi công Trương Chí Viễn (Zhang Zhiyuan) và nữ chuyên gia tải trọng Lê Gia Doanh (Lai Ka-ying), trong đó Chu Dương Trụ – người đã thực hiện sứ mệnh bay vào vũ trụ Thần Châu-16 là chỉ huy phi hành đoàn, Lê Gia Doanh là phi hành gia đầu tiên đến từ Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Cô cũng là nữ chuyên gia tải trọng đầu tiên được chọn từ khu vực Hong Kong và Ma Cao (Trung Quốc) cho chương trình vũ trụ của Trung Quốc. Đây là sứ mệnh bay vào vũ trụ đầu tiên của Trương Chí Viễn và Lê Gia Doanh. Một trong số ba phi hành gia lần này sẽ thực hiện thí nghiệm lưu trú trên quỹ đạo kéo dài một năm.

Đêm 24/5, tên lửa đẩy Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23 đã được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Được biết, trong lần bay này, Trung Quốc đã cải tiến tàu vũ trụ nhằm hạn chế tối đa các sự cố như tàu Thần Châu-20 trước đó.

Ông Lý Triết thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết: “Sau khi tàu vũ trụ Thần Châu-20 gặp sự cố về cửa sổ quan sát, chúng tôi đã cải tiến và gia cố các cửa sổ này để đảm bảo tàu vũ trụ có người lái trở về an toàn. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chất lượng mới để đảm bảo tất cả các công đoạn của quá trình vận hành, phát triển và thử nghiệm được thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn và độ tin cậy của tàu vũ trụ".

Sau khi bàn giao trên quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu-21 sẽ trở về Trái Đất ở bãi đáp Đông Phong. Tính đến 23/5, các phi hành gia tàu Thần Châu-21 đã ở trên quỹ đạo được 203 ngày và dự kiến ​​sẽ lập kỷ lục quốc gia mới về thời gian ở trên quỹ đạo lâu nhất của một phi hành đoàn Trung Quốc.

Sứ mệnh lần này đánh dấu chuyến bay có người lái thứ 7 kể từ khi Trung Quốc bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển trạm vũ trụ, cũng là lần phóng thứ 40 kể từ khi nước này thực hiện chương trình đưa người vào vũ trụ. Tính đến nay, Trung Quốc đã đưa 30 phi hành gia tham gia 47 sứ mệnh bay vào không gian. Sứ mệnh lần này cũng đánh dấu chuyến bay thứ 644 của tên lửa đẩy thuộc dòng Trường Chinh và chuyến bay thứ 23 của tàu vũ trụ Thần Châu.