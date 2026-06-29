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Doanh thu từ kênh đào Suez của Ai Cập tăng mạnh

Thứ Hai, 16:26, 29/06/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo Ban quản lý kênh đào Suez của Ai Cập cho biết doanh thu từ kênh đào Suez trong năm tài khóa 2025-2026 tăng rất mạnh, đạt 4,67 tỷ USD. Nguyên nhân là bởi lượng tàu và hàng hóa lưu thông qua tuyến Biển Đỏ gia tăng.

Theo Chủ tịch Ban quản lý kênh đào Suez Osama Rabie, trong năm tài khóa 2025-2026 (kết thúc cuối tháng 6 này), số tàu hàng đi qua tuyến Biển Đỏ - kênh đào Suez tăng 10% so với giai đoạn trước, trong khi tổng lượng hàng hóa lưu thông tăng tới 22%. Nhờ đó, doanh thu qua kênh đào Suez trong năm tài khóa vừa qua tăng tới 23% so với kỳ liền trước.

doanh thu tu kenh dao suez cua ai cap tang manh hinh anh 1
Tàu thương mại lưu thông qua kênh đào Suez.

Kênh đào Suez là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của nền kinh tế Ai Cập. Trong năm 2023, doanh thu từ tuyến vận tải đặc biệt nối giữa Địa Trung Hải và biển Đỏ này đạt 10,2 tỷ USD. Tuy nhiên, khi căng thẳng tại biển Đỏ gia tăng do tác động từ cuộc chiến Gaza, doanh thu mà Ai Cập nhận được từ kênh đào Suez trong năm 2024 chỉ còn 4 tỷ USD, mức suy giảm lên tới hơn 60%.

Theo các báo cáo đáng tin cậy, trong điều kiện bình thường, tuyến vận tải qua kênh đào Suez chiếm khoảng 12% tổng giao thương toàn cầu.

Bá Thi/VOV-Cairo
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