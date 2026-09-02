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Đông đảo bạn bè quốc tế dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Bắc Kinh

Thứ Tư, 23:22, 02/09/2026
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VOV.VN - Tối ngày 2/9/2026, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung Quốc có Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Vĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Hoàng Tuấn Hoa, đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương, nhân sĩ hữu nghị, các cựu chiến binh từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến… Ngoài ra, còn có sự tham dự đông đảo của các Đại sứ, Đại biện các nước, các Tổ chức quốc tế và ngoại giao đoàn tại Bắc Kinh.

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Đại biểu, khách mời cùng thực hiện nghi lễ chào cờ

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, trải qua hơn 8 thập kỷ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Việt Nam trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế và uy tín ngày càng cao; chủ động, tích cực, có trách nhiệm đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

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Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế phát triển; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân và đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược.

Về đường lối đối ngoại, Đại sứ khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong tổng thể chính sách đối ngoại, Việt Nam xác định việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu. Việt Nam cũng luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước.

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Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trên nền tảng 76 năm quan hệ ngoại giao, quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện và thực chất. Giao lưu cấp cao diễn ra sôi động; hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân được thúc đẩy, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương. Hai bên cũng duy trì sự phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, đóng góp vào duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và thế giới.

Tại cuộc hội kiến trước buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Thái Vĩ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc chúc mừng ngày lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và những thành tựu to lớn Việt Nam đã đạt được trong hơn 80 năm qua. Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt, định hướng chiến lược của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung - Việt sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo 6 phương hướng hợp tác lớn sẽ có thêm những điểm sáng thực chất, đóng góp cho sự nghiệp hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa của mỗi nước và hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Lễ kỷ niệm là dịp để bạn bè Trung Quốc, cộng đồng ngoại giao và kiều bào Việt Nam tại Bắc Kinh cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử của Quốc khánh 2/9, đồng thời thể hiện quyết tâm chung trong việc tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống và mở rộng hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Trung Quốc, cũng như với các đối tác quốc tế.

Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Bắc Kinh:

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Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng đại diện đại biểu, khách mời cắt bánh chúc mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam
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Đại sứ Phạm Thanh Bình hội kiến đồng chí Thái Vĩ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc
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Đại sứ Phạm Thanh Bình và đồng chí Thái Vĩ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc
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Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm
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PV/VOV-Bắc Kinh
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