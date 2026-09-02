Bạn bè Ấn Độ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam hôm nay tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tọa đàm về Việt Nam tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal. Hoạt động thể hiện tình cảm, sự trân trọng của bạn bè Ấn Độ đối với Việt Nam, đồng thời góp phần tiếp nối và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kolkata

Sáng 2/9, các thành viên Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tập trung tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại giao lộ giữa đường Jawaharlal Nehru và đường Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người được nhân dân Ấn Độ và bạn bè quốc tế biết đến như một biểu tượng của sự đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Sau lễ dâng hoa, các thành viên Ủy ban tham dự buổi tọa đàm về Việt Nam và mối quan hệ với Ấn Độ. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam Kusum Jain gửi lời chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 81, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì các hoạt động giao lưu, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Buổi tọa đàm về sự phát triển của Việt Nam và mối quan hệ giữa hai nước

Tại tọa đàm, ông Md. Salim, Bí thư bang Tây Bengal của Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist đã nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò của Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu nhân dân. Tiến sĩ Tilottama Mukherjee, Trưởng khoa Khoa học Chính trị đã phân tích sự phát triển của Việt nam về kinh tế, chính trị và các chính sách chiến lược của Việt Nam, cũng như vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại thành phố Kolkata mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Sự kiện cho thấy sức sống của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng từ sự đồng cảm, tôn trọng và gắn bó giữa nhân dân hai nước. Từ những hoạt động như vậy, tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục được vun đắp từ nền tảng nhân dân, góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng.