Động đất kép ở Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất có cường độ 7,2 xảy ra cách Caracas khoảng 160 km về phía Tây, tiếp theo chưa đầy một phút sau là một cơn địa chấn có cường độ 7,5. Sử dụng mô hình dự báo để ước tính số người thiệt mạng, USGS cho biết con số này nhiều khả năng sẽ lên tới hàng nghìn người, với xác suất đáng kể vượt 10.000 người.

Cảnh tượng đổ nát ở thủ đô Caracas, Venezuela ngày 24/6 sau động đất. Ảnh: Reuters

Bà Rodriguez thông báo các số liệu ban đầu chưa bao gồm thương vong tại bang La Guaira, gần Caracas và là nơi có sân bay của thành phố, khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

“Hàng chục tòa nhà đã sụp đổ và hiện chúng tôi đang tiến hành các nỗ lực cứu hộ rất khẩn trương nhằm cứu được càng nhiều sinh mạng càng tốt. Đây thực sự là một thảm kịch. Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp đoàn kết và với những gia đình đã mất đi người thân, xin được bày tỏ sự chia buồn cũng như hỗ trợ trong giờ phút khó khăn này".

Tổng thống lâm thời Venezuela cho biết đất nước hiện đang tập trung vào các nỗ lực cứu hộ với một số đội cứu hộ từ những quốc gia khác sẽ đến trong vài giờ tới. Bà cũng gửi lời cảm ơn tới các nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ sẵn sàng và có đủ khả năng để hỗ trợ Venezuela trong thảm họa này.

“Hai trận động đất lớn vừa xảy ra với người dân Venezuela đều có quy mô khổng lồ và đã gây ra thương vong vô cùng nghiêm trọng", ông Trump cho hay.

Các đoạn video cho thấy nhân viên cứu hộ trèo qua đống đổ nát của một tòa nhà bị sập tại thủ đô khi màn đêm buông xuống, trong khi nhiều người cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Khi chúng tôi xuống tầng dưới, khung cảnh giống như trong một bộ phim kinh dị. Chúng tôi phải trèo qua đống đổ nát và mọi thứ. Người quản lý tòa nhà cùng một em bé và tất cả cư dân đều đang đi xuống. Nhưng từ tòa nhà đó, tôi chỉ thấy duy nhất một gia đình thoát ra được”, Maria Alejandra, một cư dân sống tại tòa nhà gần đó, kể lại.