Venezuela chạy đua với thời gian, tìm kiếm người mất tích sau động đất kép

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất kép xảy ra tại Venezuela vào chiều tối 24/6 (giờ địa phương) có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 độ. Hai trận động đất xảy ra chỉ cách nhau chưa đầy một phút, được đánh giá là hiện tượng động đất kép hiếm gặp, gây ra mức độ tàn phá nghiêm trọng.

Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát sau trận động đất ở Caracas, Venezuela. Ảnh: AP

Tại thủ đô Caracas và các bang lân cận như Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo và Falcon, nhiều tòa nhà đã sụp đổ hoặc hư hỏng nặng. Hàng nghìn người dân hoảng loạn sơ tán ra đường, trong khi lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Các chuyên gia địa chấn cảnh báo, với mức độ rung chấn mạnh cùng số lượng dư chấn lớn, nguy cơ thương vong có thể còn tiếp tục gia tăng, đồng thời thiệt hại được dự báo lan rộng trên nhiều khu vực đông dân cư. Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi trải qua thời điểm vừa xảy ra động đất: “Tôi đang ở trong bếp thì bắt đầu cảm thấy mọi thứ rung lên. Ban đầu chỉ nhẹ thôi nhưng sau đó mạnh dần lên rất nhanh, đồ đạc trong nhà rung chuyển liên tục. Tôi nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài và biết rằng có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Tôi chỉ kịp nghĩ phải chạy ra ngoài ngay lập tức, vì nếu chậm một chút thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa”.

Chính quyền Venezuela đã lập tức triển khai hệ thống bảo vệ dân sự và lực lượng khẩn cấp trên toàn quốc. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, kêu gọi người dân đoàn kết và tuân thủ hướng dẫn an toàn.

“Chúng tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của Hiến pháp. Đây là thời điểm rất khó khăn đối với đất nước chúng ta, và điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ sinh mạng người dân. Tôi kêu gọi toàn thể nhân dân giữ bình tĩnh, đoàn kết và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cứu hộ đang được triển khai trên khắp các bang bị ảnh hưởng. Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân vượt qua thảm họa này”, bà Rodriguez nói.

Bà Rodriguez cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân, đồng thời cho biết nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã liên hệ bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Venezuela. Trong đó, Mỹ thông báo đang huy động lực lượng cứu hộ, vật tư y tế và các nguồn lực nhân đạo để phối hợp ứng phó thảm họa.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại nhiều khu vực bị sập đổ, trong khi chính quyền Venezuela chưa công bố con số thương vong chính thức. Các cơ quan chức năng cảnh báo dư chấn vẫn có thể tiếp tục xảy ra, khiến tình hình còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thảm họa động đất kép lần này được đánh giá là không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, mà còn đặt Venezuela trước một trong những cuộc khủng hoảng thiên tai lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.