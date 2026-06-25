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Ông Trump: Động đất ở Venezuela gây ra “số lượng người chết khủng khiếp”

Thứ Năm, 11:56, 25/06/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/6 cho biết hai trận động đất vừa xảy ra ở Venezuela đã “gây ra số lượng người chết khủng khiếp” nhưng ông không nêu bất kỳ con số thương vong chính thức nào. Ông cũng khẳng định Washington sẽ sát cánh với những người bạn Caracas.

"Hai trận động đất lớn vừa xảy ra ở Venezuela đều có quy mô rất lớn và đã gây ra số lượng người chết khủng khiếp", ông Trump thông báo trong một bài đăng trên Truth Social.

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Tổng thống Trump. Ảnh: AP.

“Mỹ sẵn sàng, mong muốn và có khả năng giúp đỡ! Tôi đã chỉ thị tất cả các cơ quan chính phủ của chúng ta chuẩn bị hành động nhanh chóng. Chúng ta sẽ ở đó vì những người bạn mới và tuyệt vời của chúng ta. Những báo cáo ban đầu không mấy khả quan”.

Trong khi đó, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Jeremy Lewin cho biết trên kênh X rằng bộ này đã huy động một nhóm hỗ trợ thảm họa và lực lượng chuyên trách để cung cấp và phối hợp viện trợ thiết yếu cho người dân Venezuela.

Ông Lewin nói thêm: “Làm việc với các đối tác của chúng tôi trong chính phủ lâm thời Venezuela, Mỹ sẽ gửi các đội tìm kiếm và cứu hộ, vật tư y tế và nhân đạo cùng các nguồn lực khác trong những ngày đầu tiên quan trọng sau thảm họa thiên nhiên bi thảm này”.

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas báo cáo rằng tất cả nhân viên người Mỹ đều an toàn.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đã ấm lên trong những tháng gần đây sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích vào thủ đô nước này hồi tháng 1/2026.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tham gia đối thoại với chính phủ lâm thời do bà Delcy Rodriguez lãnh đạo, bao gồm cả trong thỏa thuận về việc Mỹ bán dầu của Venezuela và ban hành các miễn trừ trừng phạt để khuyến khích đầu tư của Mỹ.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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