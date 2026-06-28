Động đất mạnh tiếp tục xảy ra tại Nhật Bản

Vào lúc 5h21 sáng nay (28/6), theo giờ địa phương, tại tỉnh Aomori và Iwate – Đông Bắc Nhật Bản, lại xảy ra thêm 1 trận động đất mạnh. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của động đất nằm ở khu vực ngoài khơi Iwate, độ sâu tâm chấn là khoảng 40km, chấn độ theo ghi nhận ban đầu lên tới 6,1 độ.

Bản đồ địa chấn rạng sáng 28/6 tại Iwate do NHK đăng tải

Do ảnh hưởng của động đất, một khu vực rộng lớn bao gồm Tohoku, Kanto, Koshinetsu, Hokaido phải chịu những rung chấn mạnh, trong đó, nhiều đơn vị hành chính của tỉnh Aomori bị rung lắc tới 5 độ. Mặc dù không gây ra sóng thần, nhưng trận động đất này xảy ra vào thời điểm nhiều địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng vẫn đang phải hứng chịu những cơn mưa lớn do bão Mekkhala và bão Higos gây ra.

Điều đặc biệt đáng lo ngại là chỉ trong vòng chưa đẩy 72h đồng hồ, khu vực này đã xảy ra 2 trận động đất mạnh, với trận đầu tiên ở mức 7,2 độ, xảy ra lúc 7h30 sáng hôm 25/6, với tâm chấn tại khu vực ngoài khơi tỉnh Iwate. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo, trong vòng 1 tuần tới, vẫn có khả năng xảy ra hoạt động địa chấn tương tự tại khu vực này và yêu cầu toàn bộ cư dân nâng cao cảnh giác, chuẩn bị đối phó với thiên tai.