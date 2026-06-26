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Lại xảy ra động đất mạnh tại Nhật Bản, độ sâu tâm chấn khoảng 20km

Thứ Sáu, 22:24, 26/06/2026
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VOV.VN - Đúng như lo ngại của giới chuyên môn, Nhật Bản lại phải hứng chịu thêm một trận mạnh thứ tư chỉ trong vòng chưa đầy 48h đồng hồ.

Vào lúc 22h29 đêm nay 26/6, theo giờ địa phương, tức 20h29 giờ Hà Nội, toàn bộ thủ đô Tokyo và các vùng phụ cận lại bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh. Theo ghi nhận ban đầu của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của trận động đất này nằm ở khu vực có 5 hồ nổi tiếng bao quanh núi Phú Sỹ thuộc tỉnh Yamanashi – giáp ranh thủ đô Tokyo, độ sâu tâm chấn là khoảng 20km, chấn độ vào khoảng 5,6 độ.

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Bản đồ phân bố rung chấn của trận động đất đêm 26-6 do NHK đăng tải

Điều đáng lo ngại là chỉ trong vòng chưa đầy 48h đồng hồ, khu vực Đông Bắc và khu vực thủ đô của Nhật Bản liên tục phải hứng chịu 4 trận động đất mạnh với những đặc điểm nguy hiểm, trong bối cảnh 2 cơn bão rất mạnh đang đến rất gần. Trong đó, trận đầu tiên mạnh 7,2 độ xảy ra lúc 7h30 sáng hôm 25/6, với tâm chấn tại khu vực ngoài khơi tỉnh Iwate, các trận động đất thứ 2 và thứ 3 vừa xảy ra sáng 26/6 tại tỉnh Chiba và Ibaraki với chấn độ lần lượt là 5,8 và 4,1 độ, làm rung chuyển nhiều địa phương ở vùng Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo.

Ngay sau khi xảy ra trận động đất đầu tiên, các chuyên gia địa chấn học ứng dụng Nhật Bản đã đưa ra nhiều cảnh báo đầy lo ngại.

Tại các khu vực chịu rung chấn mạnh, cần đề phòng đá rơi, sạt lở đất, đổ nhà và chú ý đến động đất kèm mưa lớn có thể xảy ra. Mọi người không nên đến gần những nơi được cảnh báo nguy hiểm. Trong vòng 1 tuần tới, đặc biệt là 2 ngày tiếp theo, vẫn có nguy cơ xảy ra động đất trên 6 độ.

Ngoài ra, giới chuyên môn còn dự báo về một số hiện tượng cần đề phòng như “chấn động chu kỳ dài”, với đặc trưng lan truyền xa tới vài trăm km, thời gian rung lắc kéo dài… đồng thời yêu cầu cư dân tất cả các địa phương sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

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Nhật Bản oằn mình ứng phó với mưa bão

VOV.VN - Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, cùng với việc bão số 7 (siêu bão Mekkhala) và bão số 8 (Higos) được dự báo sẽ lần lượt đổ bộ vào Nhật Bản, lượng mưa tại nhiều khu vực được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những giờ tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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