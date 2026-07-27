English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghi phạm vụ tấn công tại Berlin, Đức bị cảnh sát bắn hạ

Thứ Hai, 07:01, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cảnh sát Đức hôm 26/7 cho biết đã tiêu diệt nghi phạm trong vụ lao xe và tấn công bằng dao khiến nhiều người thương vong tại thủ đô Berlin (Berlin) một ngày trước đó, sau khi đối tượng được cho là dùng dao lao về phía lực lượng chức năng.

Trong tuyên bố, cảnh sát cho biết nghi phạm bị phát hiện vào khoảng 18 giờ (23 giờ theo giờ Việt Nam) tại quận Spandau của Berlin. Theo kết quả điều tra ban đầu, khi bị lực lượng chức năng tiếp cận, đối tượng đã cầm dao lao về phía các cảnh sát, buộc họ phải nổ súng. Nghi phạm tử vong tại hiện trường.

nghi pham vu tan cong tai berlin, Duc bi canh sat ban ha hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường sau khi một chiếc xe ô tô đâm vào đám đông tại công viên Tiergarten, Berlin (Đức) ngày 25/7. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công xảy ra tối 25/7 khi một xe tải lao vào đám đông gần công viên Tiergarten, khu vực gần địa điểm diễn ra lễ hội của cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT). Sau khi dừng xe, tài xế tiếp tục dùng một loại hung khí được cho là dao rựa tấn công những người xung quanh. Theo giới chức Đức, vụ việc khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng.

Phản ứng trước vụ việc, Thủ tướng Đức Friedrich Merz lên án vụ việc là một hành động “đáng khinh”, đồng thời kêu gọi người dân không để những phần tử cực đoan làm chia rẽ xã hội.

“Chúng ta sẽ không cho phép thứ độc dược khủng bố này, thứ độc dược đe dọa tự do của chúng ta tiếp tục lan rộng trong xã hội. Bất kể những khác biệt chính trị đảng phái nào, chúng ta sẽ bảo vệ tự do của xã hội. Mọi người đều có thể tin tưởng vào điều đó. Chúng ta đông hơn, chúng ta mạnh mẽ hơn, và chúng ta đoàn kết vì đất nước này".

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nhận định đây nhiều khả năng là một "vụ tấn công khủng bố Hồi giáo". Ông cho biết nghi phạm sinh năm 2005, là công dân Đức gốc Lebanon, có tiền án về nhiều tội danh và mang tư tưởng cực đoan. Đối tượng từng bị tòa án Đức tuyên phạt 1 năm 10 tháng tù về tội chuẩn bị thực hiện hành vi bạo lực nghiêm trọng nhằm lật đổ trật tự nhà nước, song được hoãn chấp hành án và cho hưởng án treo.

Văn Huy/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tai nạn xe tải đâm xe buýt đang đỗ khiến 17 người thiệt mạng ở Pakistan
Tai nạn xe tải đâm xe buýt đang đỗ khiến 17 người thiệt mạng ở Pakistan

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 25/5 tại vùng tây bắc Pakistan.

Tai nạn xe tải đâm xe buýt đang đỗ khiến 17 người thiệt mạng ở Pakistan

Tai nạn xe tải đâm xe buýt đang đỗ khiến 17 người thiệt mạng ở Pakistan

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 25/5 tại vùng tây bắc Pakistan.

Toàn cảnh quốc tế trưa 15/4: Mỹ ‘quay xe’ nối lại đàm phán, ép Iran chốt ‘thỏa thuận lớn’ trong 48h
Toàn cảnh quốc tế trưa 15/4: Mỹ ‘quay xe’ nối lại đàm phán, ép Iran chốt ‘thỏa thuận lớn’ trong 48h

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể được nối lại tại Pakistan trong hai ngày tới.

Toàn cảnh quốc tế trưa 15/4: Mỹ ‘quay xe’ nối lại đàm phán, ép Iran chốt ‘thỏa thuận lớn’ trong 48h

Toàn cảnh quốc tế trưa 15/4: Mỹ ‘quay xe’ nối lại đàm phán, ép Iran chốt ‘thỏa thuận lớn’ trong 48h

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể được nối lại tại Pakistan trong hai ngày tới.

Hơn 100 xe đâm liên hoàn ở Michigan (Mỹ) giữa bão tuyết
Hơn 100 xe đâm liên hoàn ở Michigan (Mỹ) giữa bão tuyết

VOV.VN - Một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến hơn 100 phương tiện, trong đó có hàng chục xe tải hạng nặng đã xảy ra hôm 19/1 tại bang Michigan, Mỹ. Điều kiện thời tiết xấu với gió mạnh và tuyết rơi dày khiến tầm nhìn giảm gần như xuống bằng 0, gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện.

Hơn 100 xe đâm liên hoàn ở Michigan (Mỹ) giữa bão tuyết

Hơn 100 xe đâm liên hoàn ở Michigan (Mỹ) giữa bão tuyết

VOV.VN - Một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến hơn 100 phương tiện, trong đó có hàng chục xe tải hạng nặng đã xảy ra hôm 19/1 tại bang Michigan, Mỹ. Điều kiện thời tiết xấu với gió mạnh và tuyết rơi dày khiến tầm nhìn giảm gần như xuống bằng 0, gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ