Nghi phạm vụ tấn công tại Berlin, Đức bị cảnh sát bắn hạ

Trong tuyên bố, cảnh sát cho biết nghi phạm bị phát hiện vào khoảng 18 giờ (23 giờ theo giờ Việt Nam) tại quận Spandau của Berlin. Theo kết quả điều tra ban đầu, khi bị lực lượng chức năng tiếp cận, đối tượng đã cầm dao lao về phía các cảnh sát, buộc họ phải nổ súng. Nghi phạm tử vong tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường sau khi một chiếc xe ô tô đâm vào đám đông tại công viên Tiergarten, Berlin (Đức) ngày 25/7. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công xảy ra tối 25/7 khi một xe tải lao vào đám đông gần công viên Tiergarten, khu vực gần địa điểm diễn ra lễ hội của cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT). Sau khi dừng xe, tài xế tiếp tục dùng một loại hung khí được cho là dao rựa tấn công những người xung quanh. Theo giới chức Đức, vụ việc khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng.

Phản ứng trước vụ việc, Thủ tướng Đức Friedrich Merz lên án vụ việc là một hành động “đáng khinh”, đồng thời kêu gọi người dân không để những phần tử cực đoan làm chia rẽ xã hội.

“Chúng ta sẽ không cho phép thứ độc dược khủng bố này, thứ độc dược đe dọa tự do của chúng ta tiếp tục lan rộng trong xã hội. Bất kể những khác biệt chính trị đảng phái nào, chúng ta sẽ bảo vệ tự do của xã hội. Mọi người đều có thể tin tưởng vào điều đó. Chúng ta đông hơn, chúng ta mạnh mẽ hơn, và chúng ta đoàn kết vì đất nước này".

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nhận định đây nhiều khả năng là một "vụ tấn công khủng bố Hồi giáo". Ông cho biết nghi phạm sinh năm 2005, là công dân Đức gốc Lebanon, có tiền án về nhiều tội danh và mang tư tưởng cực đoan. Đối tượng từng bị tòa án Đức tuyên phạt 1 năm 10 tháng tù về tội chuẩn bị thực hiện hành vi bạo lực nghiêm trọng nhằm lật đổ trật tự nhà nước, song được hoãn chấp hành án và cho hưởng án treo.