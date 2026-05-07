Ngoại trưởng Mỹ tới Vatican, xoa dịu căng thẳng với Giáo hoàng Leo XIV

Chuyến đi của ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio diễn ra sau những lời chỉ trích gay gắt bất thường của Tổng thống Trump đối với Giáo hoàng Leo về lập trường phản đối cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành ở Iran. Theo các nguồn tin Mỹ, cuộc gặp gỡ sẽ là một "cuộc trò chuyện thẳng thắn".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Trước cuộc gặp riêng với giáo hoàng tại Vatican, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tìm cách xoa dịu sự rạn nứt giữa hai bên. Hôm 6/5, người phụ trách đối ngoại ở Vatican, Pietro Parolin cho biết, Tòa thánh sẽ lắng nghe quan điểm từ phía Mỹ qua cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Marco Rubio, đồng thời tiết lộ, cuộc gặp được sắp xếp do phía Washington chủ động khởi xướng.

Trong một động thái tấn công chưa từng có tiền lệ, tháng trước, Tổng thống Donald Trump trên nền tảng mạng xã hội đã chỉ trích Giáo hoàng là "yếu kém trong việc chống tội phạm và tệ hại trong chính sách đối ngoại".

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi Giáo hoàng kêu gọi hòa bình trong cuộc chiến ở Trung Đông do Israel và Mỹ phát động, đồng thời lên án lời đe dọa của ông Trump về việc phá hủy nền văn minh Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Ngoài nội dung hàn gắn mối quan hệ giữa Mỹ và Tòa thánh Vatican, ngoại trưởng Marco Rubio và Giáo hoàng Leo XIV cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế, bao gồm tình hình Mỹ Latin, Cuba và Lebanon.