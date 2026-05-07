Ngoại trưởng Mỹ tới Vatican, xoa dịu căng thẳng với Giáo hoàng Leo XIV

Thứ Năm, 16:57, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay (7/5) sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV, nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Washington và Vatican, đồng thời thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyến đi của ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio diễn ra sau những lời chỉ trích gay gắt bất thường của Tổng thống Trump đối với Giáo hoàng Leo về lập trường phản đối cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành ở Iran. Theo các nguồn tin Mỹ, cuộc gặp gỡ sẽ là một "cuộc trò chuyện thẳng thắn".

ngoai truong my toi vatican, xoa diu cang thang voi giao hoang leo xiv hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Trước cuộc gặp riêng với giáo hoàng tại Vatican, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tìm cách xoa dịu sự rạn nứt giữa hai bên. Hôm 6/5, người phụ trách đối ngoại ở Vatican, Pietro Parolin cho biết, Tòa thánh sẽ lắng nghe quan điểm từ phía Mỹ qua cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Marco Rubio, đồng thời tiết lộ, cuộc gặp được sắp xếp do phía Washington chủ động khởi xướng.

Trong một động thái tấn công chưa từng có tiền lệ, tháng trước, Tổng thống Donald Trump trên nền tảng mạng xã hội đã chỉ trích Giáo hoàng là "yếu kém trong việc chống tội phạm và tệ hại trong chính sách đối ngoại".

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi Giáo hoàng kêu gọi hòa bình trong cuộc chiến ở Trung Đông do Israel và Mỹ phát động, đồng thời lên án lời đe dọa của ông Trump về việc phá hủy nền văn minh Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Ngoài nội dung hàn gắn mối quan hệ giữa Mỹ và Tòa thánh Vatican, ngoại trưởng Marco Rubio và Giáo hoàng Leo XIV cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế, bao gồm tình hình Mỹ Latin, Cuba và Lebanon.

Mỹ Hà/VOV1
Tổng hợp
Tag: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thăm Vatican 2026 quan hệ Mỹ và Vatican Giáo hoàng Leo XIV
Ngoại trưởng Mỹ - Nga điện đàm về vấn đề Iran và xung đột tại Ukraine
VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong ngày 5/5, trong đó hai bên thảo luận về vấn đề Iran, quan hệ song phương và xung đột tại Ukraine.

Mỹ xác định các "lằn ranh đỏ" của Iran trong đàm phán
VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang nỗ lực xác định những nội dung mà Iran sẵn sàng đưa ra thương lượng và coi đây là bước đi cần thiết hướng tới giải pháp ngoại giao.

Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Iran cho biết hệ thống mới đã chính thức vận hành, yêu cầu các tàu phải xin phép trước khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Iran tuyên bố đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 6/5 tuyên bố việc đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz có thể thực hiện được theo các “quy trình mới”, sau khi Mỹ tạm dừng chiến dịch quân sự tại tuyến hàng hải chiến lược này.

