English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo về rủi ro của AI

Thứ Sáu, 21:05, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giáo hoàng Leo XIV ngày 25/9 cảnh báo rằng một “thiên đường của máy móc” có thể làm suy yếu nhân loại.

Tuyên bố này được đưa ra trong ngày đầu tiên trong chuyến thăm Pháp 4 ngày của người đứng đầu Tòa thánh Vatican.

giao hoang leo xiv canh bao ve rui ro cua ai hinh anh 1
Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Élysée ngày 25/9 (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Điện Élysée trước Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các giáo sĩ và quan chức Pháp, Giáo Hoàng Leo XIV cho rằng con người phải luôn là trung tâm của sự phát triển công nghệ. Ông cũng kêu gọi tăng cường giáo dục về phán đoán đạo đức để ngăn chặn nhân loại đánh mất chính mình giữa sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ.

Giáo hoàng cũng bác bỏ niềm tin rằng vũ khí hạt nhân đảm bảo an ninh, cảnh báo rằng chúng thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang mới và khó kiểm soát.

“Hòa bình không phải là sự cân bằng lực lượng và được xây dựng mỗi ngày thông qua đối thoại và công lý”, Giáo Hoàng Leo XIV nói, kêu gọi các chính phủ không chấp nhận suy nghĩ rằng chiến tranh là điều không thể tránh khỏi và kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân với các biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Đức Giáo Hoàng kêu gọi nước Pháp cần có trách nhiệm thúc đẩy hòa bình và chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là ở châu Âu, và kêu gọi nước này đóng góp “không thể thay thế” vào các nỗ lực vì hòa bình.

Phan Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga "lạnh nhạt" với ý tưởng để Vatican thay Mỹ dẫn dắt hòa đàm với Ukraine
Nga "lạnh nhạt" với ý tưởng để Vatican thay Mỹ dẫn dắt hòa đàm với Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đang đặt hy vọng vào Vatican để đưa Nga và Ukraine vào các cuộc đàm phán hòa bình, sau khi Tổng thống Trump cho biết Giáo hoàng Leo XIV đang quan tâm đến ý tưởng này. Tuy nhiên, Điện Kremlin dường như không mấy mặn mà với đề xuất trên.

Nga "lạnh nhạt" với ý tưởng để Vatican thay Mỹ dẫn dắt hòa đàm với Ukraine

Nga "lạnh nhạt" với ý tưởng để Vatican thay Mỹ dẫn dắt hòa đàm với Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đang đặt hy vọng vào Vatican để đưa Nga và Ukraine vào các cuộc đàm phán hòa bình, sau khi Tổng thống Trump cho biết Giáo hoàng Leo XIV đang quan tâm đến ý tưởng này. Tuy nhiên, Điện Kremlin dường như không mấy mặn mà với đề xuất trên.

Giáo hoàng Leo XIV sẵn sàng chủ trì đàm phán Nga-Ukraine tại Vatican
Giáo hoàng Leo XIV sẵn sàng chủ trì đàm phán Nga-Ukraine tại Vatican

VOV.VN - Giáo hoàng Leo XIV sẵn sàng đứng ra chủ trì các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại Vatican trong thời gian tới.

Giáo hoàng Leo XIV sẵn sàng chủ trì đàm phán Nga-Ukraine tại Vatican

Giáo hoàng Leo XIV sẵn sàng chủ trì đàm phán Nga-Ukraine tại Vatican

VOV.VN - Giáo hoàng Leo XIV sẵn sàng đứng ra chủ trì các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại Vatican trong thời gian tới.

Mật nghị Hồng y sẽ bắt đầu vào ngày 7/5 tại Vatican
Mật nghị Hồng y sẽ bắt đầu vào ngày 7/5 tại Vatican

VOV.VN - Sau 9 ngày để tang Đức Giáo hoàng Francis, Tòa thánh Vatican đã sẵn sàng cho Mật nghị Hồng y lần thứ 26 dự kiến bắt đầu vào ngày 7/5 tới.

Mật nghị Hồng y sẽ bắt đầu vào ngày 7/5 tại Vatican

Mật nghị Hồng y sẽ bắt đầu vào ngày 7/5 tại Vatican

VOV.VN - Sau 9 ngày để tang Đức Giáo hoàng Francis, Tòa thánh Vatican đã sẵn sàng cho Mật nghị Hồng y lần thứ 26 dự kiến bắt đầu vào ngày 7/5 tới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ