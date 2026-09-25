Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo về rủi ro của AI

Tuyên bố này được đưa ra trong ngày đầu tiên trong chuyến thăm Pháp 4 ngày của người đứng đầu Tòa thánh Vatican.

Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Élysée ngày 25/9 (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Điện Élysée trước Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các giáo sĩ và quan chức Pháp, Giáo Hoàng Leo XIV cho rằng con người phải luôn là trung tâm của sự phát triển công nghệ. Ông cũng kêu gọi tăng cường giáo dục về phán đoán đạo đức để ngăn chặn nhân loại đánh mất chính mình giữa sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ.

Giáo hoàng cũng bác bỏ niềm tin rằng vũ khí hạt nhân đảm bảo an ninh, cảnh báo rằng chúng thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang mới và khó kiểm soát.

“Hòa bình không phải là sự cân bằng lực lượng và được xây dựng mỗi ngày thông qua đối thoại và công lý”, Giáo Hoàng Leo XIV nói, kêu gọi các chính phủ không chấp nhận suy nghĩ rằng chiến tranh là điều không thể tránh khỏi và kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân với các biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Đức Giáo Hoàng kêu gọi nước Pháp cần có trách nhiệm thúc đẩy hòa bình và chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là ở châu Âu, và kêu gọi nước này đóng góp “không thể thay thế” vào các nỗ lực vì hòa bình.