  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đức mở chiến dịch truy quét diện rộng nhằm vào các nhóm thanh niên cực hữu

Thứ Năm, 11:03, 07/05/2026
VOV.VN - Ngày 6/5, các lực lượng chức năng Đức đã tiến hành một loạt cuộc khám xét quy mô lớn nhắm vào 36 đối tượng bị nghi ngờ là thành viên của các nhóm thanh niên cực hữu trên khắp cả nước.

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ và cảnh sát Đức, các cuộc đột kích diễn ra đồng loạt tại nhiều bang. Mục tiêu chính của chiến dịch lần này là triệt phá mạng lưới của các tổ chức thanh niên có tư tưởng cực đoan, phân biệt chủng tộc và chống đối thể chế dân chủ.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt. Ảnh: Reuters

Cụ thể, nhiều cuộc đột kích đã được tiến hành tại khoảng 50 địa điểm trên khắp cả nước, nhắm vào 36 người bị tình nghi thuộc hai nhóm cực hữu bị cáo buộc muốn thiết lập mạng lưới trên toàn quốc. Các đối tượng này bị nghi ngờ tham gia hoặc ủng hộ các nhóm "thanh niên cực hữu". Nhiều người trong số đó bị cáo buộc lan truyền các biểu tượng bất hợp pháp (như phù hiệu thời phát xít), kích động hận thù trên không gian mạng và âm mưu gây mất trật tự công cộng.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh nước Đức đang siết chặt an ninh trước sự gia tăng của các phong trào cực hữu và lo ngại về bạo lực chính trị. Bộ trưởng Nội vụ Đức, Alexander Dobrindt nhấn mạnh chính quyền sẽ áp dụng chính sách "không khoan nhượng" đối với bất kỳ hình thức cực đoan nào đe dọa đến nền dân chủ tự do của đất nước, đặc biệt là khi nó nhắm vào giới trẻ để lôi kéo và cực đoan hóa.

Trong các cuộc khám xét, cảnh sát đã thu giữ nhiều bằng chứng quan trọng bao gồm: thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính), tài liệu tuyên truyền và trong một số trường hợp là các loại vũ khí thô sơ. Tuy nhiên, theo các công tố viên, không có vụ bắt giữ nào được thực hiện trong chiến dịch này, vốn huy động hơn 600 sĩ quan cảnh sát liên bang và khu vực tại 12 bang.

Cuộc truy quét lần này là một phần trong nỗ lực dài hạn của Cơ quan an ninh nội địa Đức (BfV) nhằm giám sát và ngăn chặn sự trỗi dậy của các tổ chức "tân phát xít" và các nhóm cực hữu mới nổi.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: Đức truy quét nhóm thanh niên cực hữu Đức chống phân biệt chủng tộc tại Đức
Đại học Harvard bị điều tra về cáo buộc phân biệt chủng tộc
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 thông báo mở thêm 2 cuộc điều tra đối với Đại học Harvard, đánh dấu bước leo thang mới trong loạt động thái nhằm vào trường đại học có trụ sở tại bang Massachusetts, cũng như các cơ sở giáo dục hàng đầu khác tại Mỹ.

Biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan rộng tại Anh
VOV.VN - Hôm qua (10/8), hàng nghìn người biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã  xuống đường ở các thành phố Hull, Edinburgh và London để phản đối các cuộc bạo loạn phân biệt chủng tộc nhắm vào người Hồi giáo và người di cư.

Tổng thống Trump lên án video phân biệt chủng tộc với vợ chồng ông Obama
VOV.VN - Tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Trump đã đăng video phân biệt chủng tộc miêu tả vợ chồng Obama như loài vượn. Ông Trump lên án video này sau khi nó bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra lời xin lỗi.

