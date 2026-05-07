Đức mở chiến dịch truy quét diện rộng nhằm vào các nhóm thanh niên cực hữu

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ và cảnh sát Đức, các cuộc đột kích diễn ra đồng loạt tại nhiều bang. Mục tiêu chính của chiến dịch lần này là triệt phá mạng lưới của các tổ chức thanh niên có tư tưởng cực đoan, phân biệt chủng tộc và chống đối thể chế dân chủ.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt. Ảnh: Reuters

Cụ thể, nhiều cuộc đột kích đã được tiến hành tại khoảng 50 địa điểm trên khắp cả nước, nhắm vào 36 người bị tình nghi thuộc hai nhóm cực hữu bị cáo buộc muốn thiết lập mạng lưới trên toàn quốc. Các đối tượng này bị nghi ngờ tham gia hoặc ủng hộ các nhóm "thanh niên cực hữu". Nhiều người trong số đó bị cáo buộc lan truyền các biểu tượng bất hợp pháp (như phù hiệu thời phát xít), kích động hận thù trên không gian mạng và âm mưu gây mất trật tự công cộng.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh nước Đức đang siết chặt an ninh trước sự gia tăng của các phong trào cực hữu và lo ngại về bạo lực chính trị. Bộ trưởng Nội vụ Đức, Alexander Dobrindt nhấn mạnh chính quyền sẽ áp dụng chính sách "không khoan nhượng" đối với bất kỳ hình thức cực đoan nào đe dọa đến nền dân chủ tự do của đất nước, đặc biệt là khi nó nhắm vào giới trẻ để lôi kéo và cực đoan hóa.

Trong các cuộc khám xét, cảnh sát đã thu giữ nhiều bằng chứng quan trọng bao gồm: thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính), tài liệu tuyên truyền và trong một số trường hợp là các loại vũ khí thô sơ. Tuy nhiên, theo các công tố viên, không có vụ bắt giữ nào được thực hiện trong chiến dịch này, vốn huy động hơn 600 sĩ quan cảnh sát liên bang và khu vực tại 12 bang.

Cuộc truy quét lần này là một phần trong nỗ lực dài hạn của Cơ quan an ninh nội địa Đức (BfV) nhằm giám sát và ngăn chặn sự trỗi dậy của các tổ chức "tân phát xít" và các nhóm cực hữu mới nổi.