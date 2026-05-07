Đức cảnh báo cơ chế đồng thuận đang làm suy yếu năng lực hành động của EU

Trước thực trạng này, ông Johann Wadephul kêu gọi cải cách cơ chế hiện tại nhằm giúp khối phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn trước các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhấn mạnh chỉ cần một quốc gia thành viên phản đối cũng có thể khiến toàn bộ tiến trình ra quyết định của EU bị đình trệ. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị nghiêm trọng, nhất là cuộc xung đột tại Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng EU cần chuyển sang áp dụng cơ chế bỏ phiếu theo đa số đủ điều kiện - Ảnh: Reuters

Ông Johann Wadephul cho rằng EU cần chuyển sang áp dụng cơ chế bỏ phiếu theo đa số đủ điều kiện, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh, nhằm tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả phản ứng của Khối 27. Theo Ngoại trưởng Đức, hiện đã có 12 quốc gia thành viên ủng hộ đề xuất cải cách này, trong khi Berlin sẽ tiếp tục đối thoại với những nước còn hoài nghi về việc từ bỏ nguyên tắc nhất trí tuyệt đối.

Thời gian qua, tranh luận về cải cách thể chế trong EU ngày càng gia tăng khi nhiều quyết định liên quan tới viện trợ cho Ukraine hoặc các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga nhiều lần bị trì hoãn bởi quyền phủ quyết của một số nước thành viên.

Trong bối cảnh đó, Đức và nhiều quốc gia EU cho rằng cơ chế đồng thuận hiện nay đang hạn chế khả năng hành động chiến lược của khối trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng bất ổn. Tuy nhiên, một số quốc gia có quy mô nhỏ hơn vẫn lo ngại việc áp dụng cơ chế bỏ phiếu đa số có thể làm suy giảm tiếng nói và chủ quyền quốc gia của họ trong EU.