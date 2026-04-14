EC hoãn giải ngân các khoản hỗ trợ đầu tiên cho Ukraine đến nửa cuối năm 2026

Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balla Ujvari, kế hoạch giải ngân vẫn được giữ nguyên về tổng thể, tuy nhiên, việc triển khai các khoản chi đầu tiên sẽ được điều chỉnh lùi thời gian. Ông cũng cho biết, Ủy ban châu Âu tiếp tục cam kết thực hiện chương trình hỗ trợ và dự kiến sẽ tiến hành các khoản thanh toán đầu tiên trong nửa cuối năm nay.

Trước đó, Ủy ban châu Âu từng đặt mục tiêu chuyển các khoản tài chính đầu tiên cho Ukraine vào tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, tiến trình này hiện bị ảnh hưởng do một số quốc gia thành viên, trong đó có Hungary và Slovakia, vẫn duy trì quyền phủ quyết, đối với gói hỗ trợ ngân sách và quân sự dành cho Ukraine giai đoạn 2026 -2027.

Kế hoạch hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro - được xem là 1 trong những chương trình tài chính quy mô lớn của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Tuy nhiên, các bất đồng nội khối tiếp tục khiến tiến độ triển khai bị kéo dài.

Ủy ban châu Âu khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đồng thuận giữa các quốc gia thành viên, nhằm đảm bảo thực hiện chương trình đúng lộ trình trong thời gian tới.