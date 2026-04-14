EC hoãn giải ngân các khoản hỗ trợ đầu tiên cho Ukraine đến nửa cuối năm 2026

Thứ Ba, 22:02, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hãng tin TASS của Nga hôm nay (14/4) đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo lùi thời điểm giải ngân các khoản tài chính đầu tiên trong gói hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine sang nửa cuối năm nay, trong bối cảnh vẫn chưa tháo gỡ được quyền phủ quyết của Hungary và Slovakia.

Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balla Ujvari, kế hoạch giải ngân vẫn được giữ nguyên về tổng thể, tuy nhiên, việc triển khai các khoản chi đầu tiên sẽ được điều chỉnh lùi thời gian. Ông cũng cho biết, Ủy ban châu Âu tiếp tục cam kết thực hiện chương trình hỗ trợ và dự kiến sẽ tiến hành các khoản thanh toán đầu tiên trong nửa cuối năm nay.

ec hoan giai ngan cac khoan ho tro dau tien cho ukraine den nua cuoi nam 2026 hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: Reuters

Trước đó, Ủy ban châu Âu từng đặt mục tiêu chuyển các khoản tài chính đầu tiên cho Ukraine vào tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, tiến trình này hiện bị ảnh hưởng do một số quốc gia thành viên, trong đó có Hungary và Slovakia, vẫn duy trì quyền phủ quyết, đối với gói hỗ trợ ngân sách và quân sự dành cho Ukraine giai đoạn 2026 -2027.

Kế hoạch hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro - được xem là 1 trong những chương trình tài chính quy mô lớn của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Tuy nhiên, các bất đồng nội khối tiếp tục khiến tiến độ triển khai bị kéo dài.

Ủy ban châu Âu khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đồng thuận giữa các quốc gia thành viên, nhằm đảm bảo thực hiện chương trình đúng lộ trình trong thời gian tới.

Thu Hà/VOV-Moscow
Điện Kremlin: Nga hướng tới “hòa bình bền vững” trong xung đột Ukraine
Đằng sau chiến dịch UAV tầm xa Ukraine đánh vào hạ tầng năng lượng Nga

VOV.VN - Các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa quy mô lớn của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga đang làm thay đổi đáng kể cục diện xung đột, đồng thời đặt ra những thách thức mới đối với hệ thống phòng không Nga.

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 32 giờ

VOV.VN - Hôm 12/4, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 32 giờ trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm giữa hai nước với hơn một nghìn vụ tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu nhân Lễ Phục Sinh Chính Thống giáo.

