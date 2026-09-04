EEF 2026 khép lại, Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn dẫn đầu tham dự diễn đàn với nhiều đề xuất và kết quả cụ thể về đầu tư, logistics, công nghệ và kết nối Nga - ASEAN.

Tại buổi họp báo tổng kết, Phó Thủ tướng, Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại Vùng Liên bang Viễn Đông, Yuri Trutnev cho biết, diễn đàn năm nay thu hút hơn 7.000 đại biểu đến từ 78 quốc gia. Việt Nam nằm trong nhóm các đoàn quốc tế có số lượng đại biểu đông nhất, cùng với Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Myanmar.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đã diễn ra khoảng 150 sự kiện kinh doanh, gần 1.200 cuộc đàm phán giữa các doanh nghiệp với tổng giá trị các thỏa thuận được ký kết vượt 6 nghìn tỷ rúp. Các nội dung ký kết tập trung vào hạ tầng, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Cộng hòa Sakha (Yakutia), LB Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, đối với chiến lược phát triển Viễn Đông và Bắc Cực. Ông Putin cho biết các kế hoạch, chiến lược quy mô lớn mà Nga đang triển khai tại Viễn Đông và Bắc Cực dựa trên hoạt động tích cực và sự quan tâm thực chất của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với những cơ hội to lớn mà hai khu vực này mang lại.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo Cộng hòa Sakha (Yakutia), LB Nga

Đáng chú ý tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2026, Nga công bố định hướng thực hiện Chiến lược phát triển Viễn Đông cập nhật đến năm 2036. Theo đó, từ ngày 01/01/2027, Nga dự kiến áp dụng chế độ ưu đãi thống nhất trên toàn vùng Viễn Đông và Bắc Cực, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư tại những khu phát triển ưu tiên và Cảng tự do Vladivostok.

Nga cũng sẽ thiết lập cơ chế pháp lý đặc biệt đẩy nhanh việc thử nghiệm các công nghệ mới, nhất là thiết bị bay không người lái dân dụng, trí tuệ nhân tạo, giải pháp số và kế hoạch phát triển Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực.

Kết quả của đoàn Việt Nam và các ký kết

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn dẫn đầu đã tham dự các phiên thảo luận và tiến hành nhiều cuộc làm việc song phương nhằm chuyển tiềm năng hợp tác Việt Nam – Nga thành những chương trình và dự án cụ thể.

Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Đại diện Tập đoàn Vận tải FESCO của Nga (FESCO) ký thỏa thuận hợp tác vận tải và logistics.

Tại Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh nhu cầu chuyển các định hướng hợp tác thành những dự án cụ thể, có đối tác thực hiện và kết quả có thể đo lường. Việt Nam khẳng định sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa Nga, Liên minh Kinh tế Á – Âu và ASEAN, qua đó thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối vùng Viễn Đông với khu vực Đông Nam Á.

Trong cuộc làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực Nga Vitaly Altabaev, hai bên thống nhất nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư “một cửa”, lựa chọn thí điểm từ một đến hai dự án và theo dõi việc triển khai. Hai bên cũng xác định thanh toán ngân hàng là một trong những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.

Trong khuôn khổ EEF2026, đã diễn ra khoảng 150 sự kiện kinh doanh, gần 1.200 cuộc đàm phán giữa các doanh nghiệp với tổng giá trị các thỏa thuận được ký kết vượt 6.000 tỷ rúp.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Cộng hòa Sakha (Yakutia), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá cao tiềm năng và thế mạnh của Yakutia về khoáng sản, kim cương, than, năng lượng và công nghiệp khai khoáng; đồng thời đề nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp, khai thác tính bổ trợ giữa nguồn tài nguyên, nguyên liệu của Yakutia với năng lực chế biến, thị trường và mạng lưới thương mại của Việt Nam. Phía Việt Nam hoan nghênh đề xuất thúc đẩy quan hệ giữa Yakutia với Cần Thơ và các địa phương phù hợp khác, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch.

Về kết quả ký kết, ngày 3/9, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Tập đoàn Vận tải FESCO của Nga (FESCO) và đã ký thỏa thuận hợp tác vận tải và logistics. Thỏa thuận đồng thời thiết lập quan hệ “cảng kết nghĩa” giữa Cảng Sài Gòn - đơn vị thành viên của VIMC và Cảng Vladivostok - đơn vị thành viên của FESCO.

Cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (VIMAWA) đã làm việc với Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga ROSATOM và Tập đoàn Vận tải FESCO. Tại buổi làm việc, các bên đã trao Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nghiên cứu mở tuyến vận tải kết nối Việt Nam với Tuyến đường biển Phương Bắc. Theo đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) sẽ tiếp tục làm việc với phía Nga về phương án mở tuyến, phát triển nguồn hàng và đóng tàu phục vụ dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang tại buổi làm việc với Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga ROSATOM

Tổng Công ty phát triển Viễn Đông và Bắc Cực, vùng Primorye, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực của Nga (KRDV), đã ký thỏa thuận với Công ty trách nhiệm hữu hạn ZELENAYA AURA, doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam, nhằm triển khai nhà máy sản xuất than gỗ ép và than hoạt tính có độ tinh sạch cao, dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2027 - 2029.

Những kết quả trên cho thấy sự tham dự của Việt Nam tại EEF 2026 không chỉ dừng ở trao đổi chính sách mà đã bước đầu hình thành các cơ chế và dự án cụ thể. Đáng chú ý, các thỏa thuận về khai thác cảng, vận tải đa phương thức và nghiên cứu kết nối với Tuyến đường biển Phương Bắc đã mở thêm triển vọng hình thành những tuyến logistics mới giữa Việt Nam với vùng Viễn Đông và nội địa Nga. Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục cụ thể hóa hợp tác, tháo gỡ các điểm nghẽn về vận tải và thanh toán, qua đó thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương thực chất, hiệu quả.