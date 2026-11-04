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El Nino mạnh nhất ảnh hưởng rõ rệt thời tiết Trung Quốc

Thứ Tư, 20:19, 04/11/2026
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VOV.VN - Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, hiện tượng El Nino mạnh nhất từ trước đến nay đã xuất hiện trong tháng 10 và dự kiến sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến khí hậu của nước này trong mùa Đông năm nay và mùa Xuân năm sau.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo của Cục Khí tượng Trung Quốc ngày 3/11, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu quốc gia nước này Cao Vinh cho biết, trong tháng 9, khu vực Đông Thái Bình Dương xích đạo đã xuất hiện một hiện tượng El Nino cực mạnh.

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Mưa lớn ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc hồi tháng 8. Ảnh: VCG.

Đến tháng 10, hiện tượng này đã phát triển thành sự kiện El Nino mạnh nhất từ trước đến nay kể từ khi có các ghi chép. Hiện tượng này dự kiến đạt đỉnh vào cuối Thu đầu Đông và ảnh hưởng rõ rệt đến khí hậu Trung Quốc trong mùa Đông năm nay và mùa Xuân năm sau.

Cũng theo quan chức này, dự kiến từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, nhiệt độ trên cả nước này trong mùa Đông nhìn chung sẽ cao hơn bình thường, nhưng tần suất xảy ra các đợt giá rét sẽ nhiều hơn, nhiệt độ biến đổi mạnh, miền Bắc có nguy cơ giảm nhiệt mạnh và tuyết lớn, trong khi miền Nam xuất hiện tình trạng nhiệt độ thấp, mưa tuyết và đóng băng.

Ngoài khu vực Đông Bắc Nội Mông và phía Tây vùng Đông Bắc có nhiệt độ thấp hơn, phần lớn các khu vực khác ở Trung Quốc sẽ có nhiệt độ gần bằng hoặc cao hơn so với cùng kỳ các năm trước, với đặc điểm đầu Đông lạnh, cuối Đông ấm, các đợt giảm và tăng nhiệt mạnh sẽ thường xuyên xảy ra vào tháng 12 và tháng 1.

Lượng mưa trên cả nước Trung Quốc nhìn chung sẽ nhiều hơn, phía Bắc thường xuyên xảy ra hiện tượng tuyết rơi mạnh, trong khi miền Nam mưa nhiều hơn đáng kể. Trong đó, các khu vực Tây Nam miền Đông, khu vực Trung và Nam miền Trung, phía Bắc miền Nam và phía Đông khu vực Tây Nam có thể xuất hiện thời tiết lạnh đi kèm mưa tuyết và đóng băng.

El Nino là giai đoạn ấm lên trong chu kỳ khí hậu tự nhiên, có thể làm tăng nguy cơ hạn hán và lũ lụt, đồng thời làm trầm trọng thêm hiện tượng nóng lên toàn cầu do các hoạt động của con người.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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