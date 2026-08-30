Bão Saudel đi theo hướng hiếm gặp, gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét ở Trung Quốc

Bão Saudel đã đổ bộ vào Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào ngày 28/8. Đây là cơn bão thứ ba trong năm nay sau Bavi và Dolphin đổ bộ vào thành phố này. Việc Ngọc Hoàn hứng chịu 3 cơn bão trong chưa đầy 2 tháng được đánh giá là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử.

Một người dân tại Phụ Dương, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, di chuyển dưới mưa lớn ngày 30/8 do ảnh hưởng từ tàn dư của bão Saudel. Ảnh: VCG.

Sau hai lần đổ bộ, bão Saudel đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, áp thấp nhiệt đới này dự kiến ​​sẽ di chuyển theo hướng Nam - Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h, cường độ ít thay đổi.

Chuyên gia phân tích Thẩm Vũ Dương của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, việc bão chuyển hướng về phía Tây Nam sau khi đổ bộ là điều hiếm thấy, nguyên nhân là do Saudel bị đẩy xuống phía Nam sau khi đi vào đất liền dưới tác động của áp cao ở phía Bắc và khối không khí lạnh.

Mặc dù bão di chuyển tương đối nhanh và lượng mưa lớn không kéo dài tại một địa điểm, nhưng hiệu suất tạo mưa cao và tổng lượng mưa đáng kể vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Tính đến 5h sáng nay (30/8), tâm bão đã tiến đến Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Saudel và đới hội tụ, mưa lớn được dự báo sẽ thường xuyên xảy ra trên khắp miền Nam Trung Quốc từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.

Nguy cơ lũ quét và ngập lụt tại các con sông vừa và nhỏ cũng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng ở phía Nam tỉnh Hồ Nam và Đông Bắc Quảng Tây đến ngày 31/8. Các khu vực có mưa lớn dự kiến sẽ trùng lặp với những vùng đã bị ảnh hưởng trước đó, làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như lũ quét, sạt lở đất và lũ bùn.

Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp ban hành cảnh báo màu đỏ - tức mức cao nhất về nguy cơ lũ quét vào lúc 6h chiều 29/8. Từ 8h tối thứ Bảy đến 8h tối Chủ nhật, một số khu vực ở phía Nam Hồ Nam và Đông Bắc Quảng Tây được dự báo sẽ đối mặt với nguy cơ lũ quét cao, trong đó một số nơi có nguy cơ rất cao.

Trong khi đó, tính đến 8h sáng 30/8, mực nước tại 14 trạm thủy văn trên 10 con sông ở Quảng Tây vẫn duy trì ở mức cao hơn so với mức cảnh báo từ 0,04 đến 4,58 mét.