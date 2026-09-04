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Nhiều người mất tích sau mưa lớn ở Phúc Kiến, Trung Quốc

Thứ Sáu, 20:32, 04/09/2026
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VOV.VN - Nhiều người đã được thông báo mất tích sau những trận mưa lớn liên tục do ảnh hưởng của bão Saudel, làm ngập sâu các tòa nhà và khiến nhiều người bị mắc kẹt ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc.

Theo thông báo của chính quyền địa phương ngày 4/9, mưa lớn liên tục do bão Saudel gây ra đã khiến một số khu vực thuộc thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nhà cửa bị nhấn chìm và nhiều người hiện đang mất tích.

Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, Đài Khí tượng Phủ Điền tiếp tục ban hành cảnh báo mưa lớn cấp I, tức mức cao nhất. Thành phố này đang tiến hành các hoạt động cứu hộ khẩn cấp để sơ tán những người bị mắc kẹt.

Bão Saudel, với đường đi bất thường, đã đổ bộ lần thứ ba vào thành Chương Châu tỉnh Phúc Kiến, tiếp tục mang theo mưa lớn cho tỉnh này và một số nơi ở Trung Quốc.

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Cảnh hoang tàn ở Phổ Điền sau mưa lớn. Ảnh: Yicai

Theo Mạng Thời tiết Trung Quốc, từ ngày 3 - 4/9, do ảnh hưởng của bão Saudel và khối khí lạnh, nhiều địa phương thuộc tỉnh Phúc Kiến đã phải hứng chịu lượng mưa kỷ lục. Trong đó, thành phố Phủ Điền lên tới 416,5mm, phá vỡ kỷ lục lượng mưa một ngày trong tháng 9 của địa phương. Một số làng và thị trấn thuộc thành phố này thậm chí ghi nhận lượng mưa trên 500mm. Lượng mưa trong một ngày tương đương với lượng mưa cả năm của nhiều thành phố phía Bắc Trung Quốc.

Do mưa lớn liên tục từ ngày 1/9, thành phố Phủ Điền đã phải thực hiện chính sách “3 dừng, 1 nghỉ”, gồm tạm dừng công việc, sản xuất, học tập và đóng cửa các cơ sở kinh doanh. Nhiều sở ban ngành phải tăng cường tuần tra, giám sát để đảm bảo sự vận hành an toàn, trật tự của thành phố.

Trước khi bão Saudel đổ bộ, bão Narra đã gây mưa lớn ở Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông vào cuối tháng trước. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cảnh báo, mưa lớn kéo dài có thể gây ra các thảm họa thứ cấp như sạt lở đất.

Bão Saudel là cơn bão thứ 7 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và là cơn bão thứ ba tấn công thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, trong chưa đầy 2 tháng. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, hiện tượng khí tượng này cực kỳ hiếm gặp, mà theo các chuyên gia là có liên quan mật thiết đến hiện tượng El Nino.

Khi hiện tượng El Nino xảy ra, vùng áp cao cận nhiệt đới ở phía Tây Thái Bình Dương mạnh bất thường và nằm xa hơn về phía Bắc, có khả năng dẫn dắt các cơn bão đi theo hướng Tây Bắc thẳng về phía bờ biển phía Đông của Trung Quốc.

Liên Hợp Quốc ngày 3/9 cảnh báo, El Nino dự kiến ​​sẽ tiếp tục mạnh lên cho đến năm 2027 và có thể trở thành hiện tượng mạnh nhất từng được ghi nhận, làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kéo dài.

Mưa lớn tấn công Phủ Điền từ ngày 1/9. Nguồn video: Tân Hoa xã
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Bão Saudel đổ bộ lần 3 vào Phúc Kiến, nhiều địa phương tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Sáng 3/9, bão Saudel đổ bộ lần thứ ba vào ven biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 9, gây mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương tại tỉnh này đã phải kích hoạt lệnh “ba ngừng, một nghỉ”, tạm dừng công việc, sản xuất, trường học và đóng cửa chợ để ứng phó với thiên tai.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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