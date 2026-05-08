中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Eo biển Hormuz dậy sóng: Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến

Thứ Sáu, 05:46, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ba tàu hải quân đang hoạt động tại eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành “các đòn đánh nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran bị cho là đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ”.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), vụ việc xảy ra khi các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, CENTCOM cáo buộc Iran thực hiện “các cuộc tấn công vô cớ”, buộc lực lượng Mỹ phải triển khai biện pháp đáp trả mang tính tự vệ.

Phía Mỹ khẳng định không có tàu chiến nào bị trúng đạn trong vụ việc. Quân đội Mỹ cũng nhấn mạnh Washington không tìm cách làm leo thang căng thẳng trong khu vực, song “vẫn duy trì hiện diện và sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ trước mọi mối đe dọa”.

eo bien hormuz day song my chan dung don tap kich cua iran nham vao 3 tau chien hinh anh 1
Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

CENTCOM hôm 7/5 cũng cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran bị cáo buộc đứng sau loạt vụ phóng tên lửa, máy bay không người lái và triển khai tàu nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong thông cáo báo chí, CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ đã “đánh chặn thành công các cuộc tấn công vô cớ của Iran” và thực hiện các hành động đáp trả mang tính tự vệ khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ di chuyển từ eo biển Hormuz ra Vịnh Oman hôm 7/5.

Theo CENTCOM, các mục tiêu bị Mỹ nhắm tới bao gồm những địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các trung tâm chỉ huy – kiểm soát, cùng các cơ sở thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát của Iran.

Thông báo cũng cho biết lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, triển khai máy bay không người lái và tàu cao tốc nhằm vào ba tàu chiến Mỹ gồm USS Truxtun (DDG-103), USS Rafael Peralta (DDG-115) và USS Mason (DDG-87) khi các tàu này đi qua tuyến hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định không có tàu hay khí tài nào bị trúng đạn.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cơ sở thương mại tại bến cảng Bahman trên đảo Qeshm đã bị ảnh hưởng trong cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh Iran và “các thế lực thù địch”.

Dù vậy, CENTCOM nhấn mạnh Washington “không tìm cách leo thang căng thẳng”, song khẳng định quân đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng nhằm bảo vệ lực lượng và lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: mỹ iran iran tấn công mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Iran tiết lộ về cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao
Tổng thống Iran tiết lộ về cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao

VOV.VN - Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết ông đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, theo truyền thông địa phương. Đây được xem là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được ghi nhận giữa một quan chức cấp cao Iran và Nhà lãnh đạo tối cao mới của nước này.

Tổng thống Iran tiết lộ về cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao

Tổng thống Iran tiết lộ về cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao

VOV.VN - Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết ông đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, theo truyền thông địa phương. Đây được xem là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được ghi nhận giữa một quan chức cấp cao Iran và Nhà lãnh đạo tối cao mới của nước này.

Toàn cảnh quốc tế trưa 7/5: Ông Trump dự đoán ‘vận mệnh’ Iran nếu đàm phán đổ vỡ
Toàn cảnh quốc tế trưa 7/5: Ông Trump dự đoán ‘vận mệnh’ Iran nếu đàm phán đổ vỡ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 cho biết ông tin rằng "rất có thể" sẽ đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng cũng cảnh báo Washington sẽ tiếp tục ném bom Iran nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Toàn cảnh quốc tế trưa 7/5: Ông Trump dự đoán ‘vận mệnh’ Iran nếu đàm phán đổ vỡ

Toàn cảnh quốc tế trưa 7/5: Ông Trump dự đoán ‘vận mệnh’ Iran nếu đàm phán đổ vỡ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 cho biết ông tin rằng "rất có thể" sẽ đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng cũng cảnh báo Washington sẽ tiếp tục ném bom Iran nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang
Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

VOV.VN - Thông điệp thay đổi liên tục trong vòng 24 giờ cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như nhận ra rằng mọi lựa chọn ngoài một thỏa thuận với Iran đều tiềm ẩn rủi ro lớn và khó chấp nhận trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

VOV.VN - Thông điệp thay đổi liên tục trong vòng 24 giờ cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như nhận ra rằng mọi lựa chọn ngoài một thỏa thuận với Iran đều tiềm ẩn rủi ro lớn và khó chấp nhận trong bối cảnh chính trị hiện nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ