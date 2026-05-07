Tài liệu mang tên “Tuyên bố thông tin tàu thuyền” là mẫu đơn do Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ban hành, yêu cầu tất cả tàu quá cảnh phải hoàn tất nhằm bảo đảm được phép đi qua an toàn.

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Nguồn: Lloyd’s List Intelligence

Tài liệu này được ông Richard Meade, Tổng biên tập của trang Lloyd’s List Intelligence chuyên về dịch vụ phân tích và dữ liệu hàng hải, cùng một nguồn tin giấu tên chia sẻ với CNN.

Mẫu đơn gồm hơn 40 câu hỏi, yêu cầu các tàu khai báo tên tàu, số nhận dạng, tên trước đây, quốc gia xuất xứ, quốc gia đích đến cùng nhiều thông tin khác. Tài liệu cũng yêu cầu cung cấp quốc tịch của chủ sở hữu đăng ký, đơn vị quản lý và các thành viên thủy thủ đoàn.

Iran cho biết họ đang hạn chế quyền đi qua tuyến hàng hải này đối với các tàu có liên hệ với Mỹ hoặc Israel. Theo ông Meade, trước ngày 28/2 - thời điểm Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, các tàu không phải cung cấp bất kỳ thông tin nào để đi qua eo biển.

Ông Meade nhận định với CNN rằng danh sách yêu cầu mới “khá giống với những câu hỏi mà chúng tôi biết các chủ tàu vốn đã được yêu cầu trả lời", song cho rằng động thái này đã “chính thức hóa cơ chế quản lý và dường như là bước đi của Iran nhằm bình thường hóa quyền kiểm soát của mình đối với hoạt động quá cảnh”.

Hôm 5/5, Iran đã thành lập Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) để quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển. Theo hệ thống mới, tất cả tàu có ý định đi qua sẽ nhận được email từ địa chỉ liên kết với PGSA, thông báo về các quy định quá cảnh.

Một email từ PGSA được chia sẻ với CNN cho thấy cơ quan này cảnh báo rằng “thông tin đầy đủ và chính xác là điều thiết yếu” để xử lý yêu cầu quá cảnh của tàu, đồng thời nhấn mạnh “các hướng dẫn tiếp theo sẽ được gửi qua email”. Động thái trên được xem là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Tehran nhằm chính thức kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế này - nơi các tàu từng được tự do đi lại trước khi chiến sự bùng phát.