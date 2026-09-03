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Estonia có tân nữ Tổng thống

Thứ Năm, 05:53, 03/09/2026
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VOV.VN - Quốc hội Estonia đã bầu bà Ülle Madise làm tổng thống mới trong phiên họp bất thường diễn ra ngày 2/9, kết thúc quá trình tìm người kế nhiệm Tổng thống Alar Karis sau khi ông này tuyên bố không tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai.

Bà Ülle Madise nhận được 71 phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu kín tại Quốc hội gồm 101 nghị sĩ,  vượt qua ngưỡng hai phần ba là 68 phiếu cần thiết để trúng cử ngay vòng đầu tiên.

Phát biểu trước quốc hội trước khi bỏ phiếu, bà Madise cho rằng, tài sản lớn nhất của đất nước là người dân, do đó cần phải làm mọi việc để có nhiều người gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa Estonia. Estonia cần trở thành nơi tốt nhất để sinh sống, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và kinh doanh. Theo bà, Tổng thống không nên áp đặt chính sách thuế, kinh tế hay xã hội mà nên đóng vai trò là lực lượng cân bằng khách quan, giúp khôi phục niềm tin trong xã hội.

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Bà Ülle Madise được bầu làm Tổng thống tiếp theo của Estonia. (Ảnh: Reuters)

Về chính sách đối ngoại, bà Ülle Madise khẳng định vai trò quan trọng của EU và NATO đối với sự phát triển và thịnh vượng của Estonia, đồng thời cho rằng, Estonia cùng các đồng minh châu Âu phải kiên định ủng hộ Ukraine, mọi thỏa thuận hòa bình phải công bằng và các cuộc đàm phán cần có sự tham gia, đồng thuận của Ukraine.

Tại Estonia, Tổng thống giữ vai trò tổng tư lệnh quốc phòng, bổ nhiệm một số quan chức cấp cao và có quyền trả dự luật về quốc hội. Nếu quốc hội thông qua lại nguyên văn đạo luật đó, tổng thống có thể yêu cầu Tòa án Tối cao phán quyết về tính hợp hiến.

Dự kiến, bà Ülle Madise sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 12/10 và sẽ chính thức trở thành Tổng thống thứ 7 của Estonia và là nữ Tổng thống thứ 2, sau bà Kersti Kaljulaid nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Ülle Madise, 51 tuổi, là luật gia và học giả pháp lý hàng đầu về luật hiến pháp. Bà từng làm cố vấn Ủy ban Hiến pháp Quốc hội, kiểm toán viên chính tại Kiểm toán Nhà nước, cố vấn pháp lý cho Tổng thống Hendrik Ilves giai đoạn 2009-2015.

Theo giới phân tích, việc bà Ülle Madise đắc cử ngay trong vòng đầu với 71 phiếu ủng hộ cho thấy sự đồng thuận rộng rãi trong Quốc hội Estonia. Điều này sẽ là nền tảng để bà Madise tăng cường đoàn kết xã hội, đồng thời củng cố vai trò của Estonia trong NATO và EU.

Như Hoa/VOV-Praha
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