Các nhà lãnh đạo Trung - Đông Âu kêu gọi cải cách và mở rộng EU

Tại phiên thảo luận chung với chủ đề “Định hình châu Âu từ trung tâm”, lãnh đạo các nước Trung -Đông Âu gồm Thủ tướng Slovenia Janša, Thủ tướng Séc Babiš, Thủ tướng Hungary Magyar và Thủ tướng Croatia Plenković nhấn mạnh, EU cần tăng khả năng cạnh tranh và phát triển kinh tế, quản lý tốt hơn tình trạng di cư bất hợp pháp và đẩy nhanh quá trình mở rộng của khối.

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Thủ tướng Slovenia Janša cảnh báo, nếu EU không thúc đẩy mở rộng, các liên minh khác sẽ làm điều đó và châu Âu sẽ phải gánh chịu hậu quả. Ông Janša cũng cho rằng, các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của EU đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của khối và làm tăng sự phụ thuộc vào sản phẩm bên ngoài.

Trong khi đó, Thủ tướng Séc Babiš cho rằng, châu Âu cần phối hợp chặt chẽ hơn, đồng thời đề xuất các nước thành viên lập liên minh để bảo vệ năng lực cạnh tranh và nguồn tài trợ trong đàm phán ngân sách EU giai đoạn 2028-2034. Ông cũng nhấn mạnh sự hồi sinh của Nhóm Visegrad, khi các lãnh đạo của Nhóm thống nhất phối hợp về vấn đề ngân sách, năng lượng, di cư, nông nghiệp và cạnh tranh. Nhà lãnh đạo Séc cũng chỉ trích Thỏa thuận Xanh vì làm tăng chi phí và làm suy yếu nền công nghiệp châu Âu.

Cùng quan điểm này, Thủ tướng Hungary Magyar cho rằng, Trung Âu có thể trở thành trung tâm của châu Âu, đồng thời xác định an ninh năng lượng, kết nối khu vực và mở rộng sang Tây Balkan là những lĩnh vực hợp tác thiết thực.

Lãnh đạo các nước Trung - Đông Âu nhận định, quá trình mở rộng EU, nhất là với các nước Tây Balkan, không chỉ là vấn đề liên quan đến thể chế mà còn liên quan đến tình hình địa chính trị, đồng thời nhất trí cho rằng, cần đẩy nhanh tiến trình kết nạp các nước này.

Diễn đàn Chiến lược Bled lần thứ 21 được tổ chức tại Slovenia với chủ đề “Sức mạnh định hình tương lai”. Diễn đàn được khởi xướng từ năm 2006, do Bộ Ngoại giao và châu Âu của Slovenia phối hợp với Trung tâm Triển vọng châu Âu tổ chức, quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia đến từ Slovenia và nước ngoài.