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EU chia rẽ về việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga

Thứ Ba, 06:20, 15/09/2026
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VOV.VN - EU chưa đạt đồng thuận gia hạn 6 tháng lệnh trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga, sau khi Slovakia và Pháp yêu cầu xóa tên một số doanh nhân Nga khỏi danh sách, buộc khối này chỉ gia hạn kỹ thuật thêm 7 ngày.

Lệnh trừng phạt của EU nhằm vào gần 3.000 cá nhân và công ty, chủ yếu từ Nga, với biện pháp đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh. Biện pháp này thường được gia hạn sáu tháng một lần. Lần gần nhất, Hội đồng EU gia hạn vào ngày 14/3, với hạn hết hiệu lực vào ngày 15/9/2026.

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EU chia rẽ về việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga. Ảnh Reuters

Nếu không có quyết định mới trước thời điểm này, các biện pháp sẽ tự hết hiệu lực. Tại cuộc họp ngày 14/9, các đại sứ EU không thống nhất được việc gia hạn sáu tháng và chỉ nhất trí gia hạn kỹ thuật thêm 7 ngày, đến ngày 22/9 sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Việc không đạt đồng thuận để gia hạn 6 tháng danh sách trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga xuất phát từ việc Slovakia và Pháp không rút yêu cầu xóa tên doanh nhân Nga khỏi danh sách. Hai nước này chỉ đồng ý gia hạn lệnh trừng phạt nếu EU chấp nhận điều kiện nói trên. Tuy nhiên, các thành viên còn lại không chấp thuận, đồng thời cho rằng, việc xóa tên mang động cơ chính trị và không phù hợp khi Ukraine liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ đối phương.

Trước đó, Slovakia yêu cầu loại hai doanh nhân Nga là Mikhail Fridman và Alisher Usmanov khỏi danh sách trừng phạt. Pháp cũng tham gia yêu cầu xóa tên Usmanov, viện dẫn lý do liên quan đến an ninh quốc gia và đưa ra như một thỏa hiệp có thể thuyết phục Slovakia ủng hộ việc gia hạn toàn bộ lệnh trừng phạt.

Sự chia rẽ của các nước EU trong việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga tiếp tục cho thấy cách tiếp cận khác nhau của các quốc gia thành viên trong việc gây sức ép toàn diện lên Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi EU không nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga, không trao thêm các cơ hội cho nền kinh tế Nga trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa, cũng như thiệt hại nặng nề về kinh tế do xung đột.

Như Hoa/VOV-Praha
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