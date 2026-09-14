English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

EU chưa đạt được đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga

Thứ Hai, 17:01, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (14/9) chưa đạt được đồng thuận về việc gia hạn một trong những cơ chế trừng phạt Nga, trong bối cảnh thời hạn áp dụng biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/9.

Theo tờ Politico, các nước thành viên EU đã không thể đạt đồng thuận về việc gia hạn cơ chế trừng phạt quy định đóng băng tài sản của khoảng 3.000 cá nhân và doanh nghiệp Nga. Ba nhà ngoại giao cho biết các đại sứ EU dự kiến nhóm họp trở lại vào cuối ngày 14/9 để tiếp tục thảo luận.

eu chua dat duoc dong thuan gia han lenh trung phat nga hinh anh 1
EU chưa đạt đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga. Ảnh minh họa: AP

Theo quy định, quyết định gia hạn phải nhận được sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên trước khi cơ chế này hết hiệu lực. Slovakia đã đề nghị EU đưa hai doanh nhân Nga Alisher Usmanov và Mikhail Fridman ra khỏi danh sách trừng phạt. Pháp được cho là đã đề xuất một phương án thỏa hiệp, theo đó chỉ đưa ông Usmanov ra khỏi danh sách.

Tuy nhiên, phần lớn các nước thành viên được cho là không muốn xem xét việc dỡ bỏ trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine tiếp diễn. Một nhà ngoại giao EU cho rằng, việc đề xuất đưa một cá nhân khỏi danh sách trừng phạt là khó chấp nhận trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh gia tăng và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là của Nga xảy ra gần biên giới Ba Lan.

Một vấn đề khác được các nước thành viên thảo luận là thời hạn gia hạn các biện pháp trừng phạt. EU thường gia hạn cơ chế này 6 tháng, theo thông lệ được áp dụng từ năm 2014, song hiện có đề xuất kéo dài thời hạn lên 12 tháng. Theo các nguồn tin, Slovakia không muốn ủng hộ phương án gia hạn trong thời gian dài hơn.

Văn Huy/VOV1 (biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine
Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Hungary, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Anita Orban cho biết, Hungary sẽ tiếp tục ngăn chặn việc mở thêm các chương đàm phán gia nhập EU của Ukraine cho đến khi nước này thực hiện thỏa thuận về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia đạt được hồi tháng 6.

Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine

Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Hungary, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Anita Orban cho biết, Hungary sẽ tiếp tục ngăn chặn việc mở thêm các chương đàm phán gia nhập EU của Ukraine cho đến khi nước này thực hiện thỏa thuận về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia đạt được hồi tháng 6.

Các nhà lãnh đạo Trung - Đông Âu kêu gọi cải cách và mở rộng EU
Các nhà lãnh đạo Trung - Đông Âu kêu gọi cải cách và mở rộng EU

VOV.VN - Ngày 31/8, trong khuôn khổ Diễn đàn Chiến lược Bled tại Slovenia, các nhà lãnh đạo Trung-Đông Âu đã kêu gọi cải cách và mở rộng Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Các nhà lãnh đạo Trung - Đông Âu kêu gọi cải cách và mở rộng EU

Các nhà lãnh đạo Trung - Đông Âu kêu gọi cải cách và mở rộng EU

VOV.VN - Ngày 31/8, trong khuôn khổ Diễn đàn Chiến lược Bled tại Slovenia, các nhà lãnh đạo Trung-Đông Âu đã kêu gọi cải cách và mở rộng Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Ukraine cam kết kế hoạch tác chiến “rõ ràng” để sớm nhận khoản vay từ EU
Ukraine cam kết kế hoạch tác chiến “rõ ràng” để sớm nhận khoản vay từ EU

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara cam kết đưa ra tầm nhìn “rõ ràng” với các đối tác của Kiev về kế hoạch tác chiến chống Nga khi có thêm nguồn lực. Động thái nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ giải ngân một phần khoản vay EU để bù đắp thâm hụt ngân sách quốc phòng trị giá 27 tỷ USD.

Ukraine cam kết kế hoạch tác chiến “rõ ràng” để sớm nhận khoản vay từ EU

Ukraine cam kết kế hoạch tác chiến “rõ ràng” để sớm nhận khoản vay từ EU

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara cam kết đưa ra tầm nhìn “rõ ràng” với các đối tác của Kiev về kế hoạch tác chiến chống Nga khi có thêm nguồn lực. Động thái nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ giải ngân một phần khoản vay EU để bù đắp thâm hụt ngân sách quốc phòng trị giá 27 tỷ USD.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ