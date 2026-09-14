EU chưa đạt được đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga

Theo tờ Politico, các nước thành viên EU đã không thể đạt đồng thuận về việc gia hạn cơ chế trừng phạt quy định đóng băng tài sản của khoảng 3.000 cá nhân và doanh nghiệp Nga. Ba nhà ngoại giao cho biết các đại sứ EU dự kiến nhóm họp trở lại vào cuối ngày 14/9 để tiếp tục thảo luận.

EU chưa đạt đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga. Ảnh minh họa: AP

Theo quy định, quyết định gia hạn phải nhận được sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên trước khi cơ chế này hết hiệu lực. Slovakia đã đề nghị EU đưa hai doanh nhân Nga Alisher Usmanov và Mikhail Fridman ra khỏi danh sách trừng phạt. Pháp được cho là đã đề xuất một phương án thỏa hiệp, theo đó chỉ đưa ông Usmanov ra khỏi danh sách.

Tuy nhiên, phần lớn các nước thành viên được cho là không muốn xem xét việc dỡ bỏ trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine tiếp diễn. Một nhà ngoại giao EU cho rằng, việc đề xuất đưa một cá nhân khỏi danh sách trừng phạt là khó chấp nhận trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh gia tăng và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là của Nga xảy ra gần biên giới Ba Lan.

Một vấn đề khác được các nước thành viên thảo luận là thời hạn gia hạn các biện pháp trừng phạt. EU thường gia hạn cơ chế này 6 tháng, theo thông lệ được áp dụng từ năm 2014, song hiện có đề xuất kéo dài thời hạn lên 12 tháng. Theo các nguồn tin, Slovakia không muốn ủng hộ phương án gia hạn trong thời gian dài hơn.