EU chính thức vận hành đầy đủ Hệ thống Nhập/Xuất cảnh (EES) từ ngày 10/4

Thứ Tư, 05:57, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông châu Âu đưa tin, Hệ thống Nhập cảnh/Xuất cảnh châu Âu (EES) mới sẽ được triển khai đầy đủ từ ngày 10/4 và có thể giúp hiện đại hóa đáng kể các hệ thống kiểm soát của EU đối với người nước ngoài và ngăn chặn người di cư bất hợp pháp vào châu Âu.

Cụ thể, Hệ thống Nhập cảnh/Xuất cảnh của EU (EES) bắt đầu được triển khai theo từng giai đoạn vào ngày 12/10/2025 tại 29 quốc gia châu Âu, sẽ chính thức đi vào hoạt động đầy đủ kể từ ngày 10/4 tới. Điều này đồng nghĩa là dấu nhập cảnh trên hộ chiếu sẽ được thay thế bằng việc ghi nhận xuất cảnh bằng công cụ kỹ thuật số, cùng với việc từ chối nhập cảnh đối với những du khách không thuộc EU có thời gian lưu trú ngắn.

Thông tin sinh trắc học như hình ảnh khuôn mặt và dấu vân tay, cùng với dữ liệu cá nhân từ giấy tờ tùy thân đang sử dụng cũng sẽ được ghi lại. Hệ thống mới này được triển khai nhằm hiện đại hóa an ninh biên giới và hệ thống nhập cư của EU, cũng như ngăn chặn số lượng tội phạm và những rủi ro an ninh có thể xảy ra.

Ảnh minh họa.

Theo Ủy ban châu Âu, kể từ khi triển khai, hơn 24.000 người đã bị từ chối nhập cảnh vì nhiều lý do như hết hạn giấy tờ, giả mạo hoặc cá nhân không thể chứng minh đầy đủ lý do chuyến thăm. Hơn 600 người cũng bị xác định là có nguy cơ gây mất an ninh cho châu Âu.

Chương trình EES áp dụng cho công dân ngoài EU/Schengen đến các nước thuộc khối EU hoặc Schengen để lưu trú ngắn hạn (tối đa 90 ngày). Tuy nhiên, Ireland và Cộng hòa Síp được miễn sử dụng hệ thống này, đồng nghĩa là hai quốc gia này sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra hộ chiếu thủ công. Một số đối tượng cũng được miễn trừ khỏi EES bao gồm công dân của các quốc gia thành viên EU và Schengen, những người có thị thực dài hạn hoặc giấy phép cư trú ở các quốc gia trong khối.

Việc áp đặt các quy định mới nhiều khả năng sẽ xảy ra tình trạng chậm trễ đáng kể tại sân bay các quốc gia châu Âu trong vài tháng đầu tiên khi hệ thống EES đi vào hoạt động đầy đủ. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng chậm trễ kéo dài hơn bình thường là do tất cả hành khách đến từ nước ngoài đều phải đăng ký thông qua hệ thống EES kể từ ngày 31/3.

Trước đây, các cơ quan kiểm soát biên giới có thể tạm dừng hoàn toàn hoặc một phần quy trình EES trong thời gian cao điểm du lịch. Tuy nhiên, điều này sẽ không còn được phép kể từ ngày 10/4. Điều này có nghĩa là hành khách có thể cần đến sân bay sớm hơn khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng so với thường lệ, để đề phòng những sự chậm trễ do hệ thống gây ra. Trong khi đó, các hiệp hội sân bay và hãng hàng không tiếp tục yêu cầu Ủy ban châu Âu cho phép các cơ quan kiểm soát biên giới có thẩm quyền tạm dừng một phần hoặc toàn bộ chương trình EES khi cần thiết trong mùa hè năm 2026.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tin liên quan

Mỹ giữ nguyên tối hậu thư với Iran khiến dư luận quốc tế lo ngại
VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ vẫn giữ nguyên thời hạn tối hậu thư đối với Iran, yêu cầu Tehran đạt được thỏa thuận trước 20h ngày 8/4 (giờ miền Đông Mỹ).

Nóng thế giới ngày 8/4: Iran sẵn sàng đáp trả đòn "hủy diệt" của Mỹ
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 8/4/2026): Ông Trump đe dọa giáng đòn mạnh vào Iran, Tehran cảnh báo đáp trả quy mô lớn; “Điểm nghẽn” buộc Mỹ phải thúc đẩy đàm phán với Iran; Tổn thất của Mỹ và Iran trong chiến dịch của Mỹ giải cứu phi công…

Nóng 24h ngày 8/4: Dàn kịch chồng bị cưa chân, lừa đảo 1,6 tỷ đồng
VOV.VN - Ngày 7/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Luyến (ngụ xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

